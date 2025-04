Ex-assistente de palco do SBT acusa apresentador de estupro

Ex-assistente de palco de Gentili acusa Otávio Mesquita de estupro - Foto: Reprodução | Instagram / Roda Viva

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco e produtora do programa The Noite, registrou uma denúncia no Ministério Público de São Paulo (MP-SP), acusando o apresentador Otávio Mesquita de estupro. O caso teria ocorrido durante as gravações de um episódio do programa, transmitido em 25 de abril de 2016.

Segundo a denúncia, durante as filmagens, Mesquita teria tocado nas partes íntimas de Juliana, apesar de ela ter demonstrado resistência e tentado se afastar. O advogado de Juliana, Hédio Silva Jr., afirmou que esses atos configuram estupro, de acordo com a legislação penal, que considera crime qualquer ato libidinoso praticado por meio de violência, mesmo sem penetração.

A acusação veio à tona recentemente, após a comediante ser demitida do SBT, onde trabalhou até o ano passado. O advogado de Juliana alegou que a denúncia não tem relação com ressentimento, mas com uma ação legal em busca de justiça. O caso gerou repercussão e levantou discussões sobre o que realmente ocorreu durante as gravações do programa.

A denúncia está sendo investigada pelo MP-SP.

A versão de Otávio Mesquita

Em resposta às acusações, Otávio Mesquita negou qualquer crime e afirmou que o episódio foi uma brincadeira previamente combinada entre ele e Juliana. Ao site Metrópoles, ele afirmou que sente pena dela:

Tenho pena dela. Vou me defender, não queria, mas tenho que me defender. Ela foi demitida, deve estar chateada. Fiquei triste porque sei que é uma pessoa magoada por ter sido dispensada. Nunca fui envolvido em nada desse tipo, estou chateado com essa situação. Não tenho motivo para brigar, mas fui usado por algum motivo Otávio Mesquita

O apresentador argumentou que, caso a comediante não tivesse se sentido confortável, ela poderia ter solicitado ao SBT que o programa não fosse ao ar. Ele também destacou que sua ex-mulher e seu filho estavam na plateia no dia da gravação, o que, segundo ele, reforça que não houve abuso.