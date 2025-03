Danilo Gentili chama Eduardo Bolsonaro de “covarde e vagabundo” - Foto: Reprodução | Redes sociais

O apresentador Danilo Gentili mandou um recado nas redes sociais, nesta terça-feira, 18, para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), anunciou recentemente ter solicitado licença de seu mandato de parlamentar para viver nos Estados Unidos.

No Twitter, o apresentador do SBT zombou do anúncio e criticou o filho de Jair Bolsonaro: “Ahahha você é covarde e vagabundo”, começou dizendo Gentili, fazendo questão de marcar o perfil do político em sua publicação na rede social. Em outro post, o comediante escreveu: “O @BolsonaroSP não quer mais ser deputado. Mas quando ele foi? Ele nunca trabalhou e nunca fez nada por SP que o elegeu e o sustenta.”.

Ahahha você é covarde e vagabundo @BolsonaroSP — Danilo Gentili (@DaniloGentili) March 18, 2025