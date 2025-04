Davi Brito ignora polêmica e desabafa sobre racismo: “preto no poder”

Davi desabafou sobre os ataques racistas que recebe - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre o racismo que vem sofrendo ao longo dos anos. O campeão do BBB 24 fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 17, e afirmou que as pessoas não conseguem ver um homem preto vencendo e por isso o julgam.

“Alô pra vocês, racistas e preconceituosos, que não suportam ver um preto vencendo, um preto no poder: saibam de uma coisa — nós não escolhemos vir ao mundo como negros. Viemos como seres humanos, iguais a todos os outros. Nenhum branco escolheu nascer branco, assim como nenhum preto escolheu nascer preto”, disse ele.

“Vivemos em um mundo onde, infelizmente, muitos ainda acreditam que pessoas pretas devem ocupar apenas posições inferiores. Acham que não podemos ter um bom carro, não podemos pegar uma carona, não podemos viver com luxo — porque, se temos, é suspeito, é “roubo”, é “tráfico””, escreveu.

“Negativo! Nós, pessoas pretas, temos que nos unir, defender nossa raça, levantar a bandeira do anti racismo e mostrar que sim, o preto pode. O preto pode vencer. O preto pode ter um carrão. O preto pode ser doutor, pode estudar, pode conquistar o que quiser. Porque não viemos ao mundo para sermos julgados pela cor da nossa pele, mas sim pelas nossas atitudes e pelo que construímos aqui”, completou.

O famoso ainda convidou os seguidores negros a refletirem sobre o assunto e se unirem contra o preconceito racial. “É hora de nos unirmos, nos fortalecermos, e mostrarmos ao mundo que o preto também pode estar no poder. Que o preto também pode se empoderar. E, mais do que tudo, que o preto também pode ser livre”, concluiu.

Réu por agressão

A publicação foi feita horas depois do famoso se tornar réu no processo movido pela ex-namorada dele, Tamires Assis. Segundo informações do Jornal do Amazonas, Davi está sendo investigado pelo crime de violência psicológica.

O baiano teria ameaçado a modelo com uma arma de fogo durante uma videochamada, em que ele perguntou o paradeiro dela e exibiu a peça, deixando a moça desesperada com a situação.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas e foi registrado no dia 23 de julho, na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, em Manaus, capital do estado.