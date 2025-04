Davi Brito pode pagar caro por esconder patrimônio de Mani; entenda

Em meio a turbulenta acusação que tornou Davi Brito réu por violência doméstica, a batalha judicial entre ele e Mani Reggo também pode ganhar uma reviravolta em breve. Condenado em primeira instância, pela pela 7ª vara de Família de Salvador, e obrigado a dividir metade do prêmio conquistado no BBB 24, o baiano revelou uma de suas estratégias para recorrer à decisão.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Davi contou que transferiu parte de seus bens para o nome da mãe, Elisangela Brito, do pai, Dermeval Brito, e de sua irmã mais velha, Raquel Brito, em uma espécie de holding familiar.

A atitude foi apontada como uma estratégia para proteger os bens do famoso de Mani, o que foi negado por ele, que não contou detalhes sobre o processo judicial, que está em segredo de Justiça.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o advogado Diogo Oliveira explicou que, apesar de ser uma prática comum, a holding familiar não impede o ex-BBB de partilhar os bens. “A transferência de bens para uma holding familiar, por si só, não é suficiente para evitar a partilha de bens decorrente de uma união estável reconhecida judicialmente. O ordenamento jurídico brasileiro possui mecanismos para coibir a fraude contra credores e a fraude à execução, especialmente em contextos familiares”, disse ele.

“O art. 1.725 do Código Civil estabelece que, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que os bens adquiridos onerosamente durante a união são considerados comuns e, portanto, sujeitos à partilha”, explicou.