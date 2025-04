Esposa de jogador é chamada de ‘cara de pobre’ e reage

A esposa do atleta não gostou do comentário - Foto: Foto: Ilustrativa | Freepik

Belle Silva usou suas redes sociais para rebater a fala de uma internauta nesta quinta-feira, 17. Esposa do jogador Thiago Silva, a influenciadora respondeu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram e foi chamada de “cara de pobre”, dando uma resposta bem direta.

“A rica com mais cara de pobre que conheço”, alfinetou a internauta. “Ah tá! Por favor, produção, quero ver a bonita, maravilhosa, cara de rica, a mais rica do Brasil”, disparou Belle, debochando da mulher.

A mulher do craque do Fluminense ainda afirmou que a seguidora deveria olhar para si antes de falar dos outros. “Primeiro, troca a foto do perfil que é filtro puro, tá, querida? Esse cabelo todo branco... cabelo loiro ou é loiro ou é platinado. Agora, meio cinza e com a raiz meio metro pra fazer, não vem falar de mim, não”, disse.

Belle também aproveitou para aconselhar suas outras seguidoras. “Isso não é só para o Instagram, não, é pra vida. Você não é obrigada a viver no mesmo metro quadrado que a pessoa. Não gostou, cai fora”, concluiu.