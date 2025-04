Gracyanne Barbosa surpreende web ao revelar consequências do BBB

Gracyanne Barbosa contou detalhes sobre o pós BBB - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa pegou os seguidores de surpresa ao revelar algumas consequências de sua participação no BBB 25. A influenciadora fez um post em seu perfil do X, nesta quinta-feira, 17, e contou que passou a beber refrigerante e comer chocolate após o programa.

“Ainda estou com hábitos do BBB... Estou amando refrigerante zero e hoje comi um chocolatezinho”, escreveu ela, que comeu chocolate após 20 anos durante uma ação realizada por um dos patrocinadores do programa.

Vale lembrar que Gracyanne entrou no reality acompanhada de sua irmã mais nova, Giovanna Jacobina. As duas entraram no grupo dos integrantes do ‘Camarote’, mas não seguiram até o final do programa.

A ex-mulher do cantor Belo foi eliminada com 51,38% dos votos e a médica veterinária saiu do programa com 52,61%, após participar de uma dinâmica que levou a irmã para um paredão falso.