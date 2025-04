Término de modelo com galã da Globo tem revelações chocantes

A modelo contou tudo sobre o fim do relacionamento - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Saory Cardoso voltou a falar sobre o fim de seu relacionamento com Marcello Novaes. A modelo concedeu uma entrevista à revista ‘Quem’, nesta quinta-feira, 17,’ e revelou que o ator possui um estilo mais concervador e não gostou da foto publicada por ela após realizar um procedimento no bumbum.

“Ele mencionou que, na visão dele, certas exposições nas redes não estavam alinhadas com o que considerava adequado para a imagem de uma mulher 'séria'. Ele tem uma visão mais reservada sobre postar foto expondo o corpo, enquanto eu acredito que uma foto não defina ninguém”, disse ela.

“[Estou me sentindo] muito mal, decepcionada e desrespeitada. Até porque ele sempre pediu pra eu ter esse cuidado com ele, já que namorávamos à distância”, completou a moça, que é ex-participante do reality show ‘De Férias Com o Ex’.

A jovem, que é 22 anos mais nova que o ex, ainda confessou que o artista global fazia comentários ofensivos sobre seu corpo. “Claro que ouvir do meu namorado que minha bunda era pequena me fazia ter vontade de melhorar ela, não achei que ele fosse se ofender tanto com o procedimento”, disparou.

“Mas não fiz somente pelos comentários dele. Fiz porque sempre tive vontade e amei muito o resultado, ficou bem natural e bonito”, concluiu a moça, que anunciou o término através de um desabafo em seu perfil do Instagram.