Mãe de Davi Brito expõe crise e abuso de álcool do ex-BBB: "No limite"

Elisângela Brito concedeu entrevista ao vivo no Balanço Geral da Bahia - Foto: Reprodução

Davi Brito, vencedor do BBB 24, foi levado para a delegacia na noite da última quarta-feira, 16, após ser flagrado em uma blitz da Lei Seca em Salvador (BA). Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o influenciador tentou simular uma pane no carro ao abrir o capô, na tentativa de enganar os agentes.

A abordagem ocorreu na avenida Octávio Mangabeira, nas proximidades do Centro de Convenções. A Guarda Municipal, que prestava apoio à operação, relatou que Davi apresentava “visível alto teor alcoólico”. O ex-BBB se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde pagou fiança e foi liberado.



No dia seguinte ao episódio, a mãe do influenciador, Elisângela Brito, concedeu entrevista ao vivo ao apresentador José Eduardo, no Balanço Geral da Bahia. Ela afirmou que só soube do ocorrido na manhã desta quinta-feira, 17, e demonstrou preocupação com o estado emocional do filho.

“Eu sei que Davi tava de cabeça quente, cheia, e deve ter saído pra extravasar, pra beber, pra botar pra fora. Imagino que seja isso”, disse. Elisângela contou que conseguiu falar com o filho, que estava no hospital fazendo exames. “Liguei pra ele, ele está fazendo uns exames no hospital e não pode falar. Davi tá passando por uma fase, pra idade dele… Até mandei umas mensagens de calma, que ele está de cabeça quente”, afirmou.

Ela acredita que a bebida foi uma forma encontrada por Davi para lidar com os conflitos internos. “Tem pessoas que expõem de várias formas. Uns choram, outros gritam, outros quebram coisa… não sei. E Davi tá com muito problema na cabeça. Tá no limite. Poucas pessoas querem apoiar, dar palavras de carinho, mas ele vai se resolver”, desabafou.

A mãe do ex-BBB também comentou sobre os ataques que ele tem sofrido nas redes sociais. “São várias questões que ele tem enfrentado, ele deve ter saído pra colocar pra fora. São ataques de todos os lados. Ele vai superar, é um menino que os olhos de Deus estão voltados para ele (…) Poderia ser qualquer outra pessoa, o correto é fazer isso [levar para a delegacia]”, finalizou.