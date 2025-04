AZAR NO JOGO, SORTE NO AMOR

Casais formados no BBB: quem ainda está junto? - Foto: Reprodução | TV Globo

Já ouviu falar em sorte no jogo, mas azar no amor? Em alguns casos, os romances vividos no Big Brother Brasil nem chegam a durar até o momento em que as portas da casa mais vigiada do país se fecham. Ainda assim, a cada edição, o público se apega aos casais que se formam e cria expectativas sobre o futuro da relação.

Embora muitos ex-BBBs tentem levar o relacionamento adiante, nem sempre o clima de romance resiste ao fim do confinamento. Nesta matéria, selecionamos casais que marcaram a história do programa e que, mesmo com os altos e baixos da fama, continuam juntos, levando em conta a relevância dos participantes e a permanência do relacionamento ao longo dos anos.

Por que os casais do BBB fazem tanto sucesso?

Não é de agora que os casais formados no reality se tornam os queridinhos do público, muitas vezes virando protagonistas paralelos ao jogo. Para a psicóloga Aline Càstro, esse fenômeno tem raízes profundas no imaginário coletivo.

Por que os casais do BBB fazem tanto sucesso? | Foto: Reprodução | TV Globo

Ela explica que do ponto de vista psicológico, os relacionamentos amorosos despertam fortes emoções porque ativam nosso afeto, empatia e identificação. Ver um casal se formando em meio ao confinamento cria uma narrativa de conexão em um ambiente de tensão, o que gera contraste emocional e engajamento.

Culturalmente, estamos acostumados a torcer por histórias de amor — elas simbolizam afeto, estabilidade e até o chamado ‘fair play’ emocional Aline Càstro

Segundo ela, a torcida nasce do desejo humano por afeto e conexão. O público ama uma boa história de amor — e quando um casal se forma em um reality, isso desperta empatia, identificação e torcida. As pessoas se envolvem emocionalmente e acompanham como se fosse uma novela da vida real. O casal cria uma narrativa afetiva que movimenta o jogo e gera engajamento.

No confinamento, tudo é mais intenso: emoções, vínculos, carência. Ter alguém ao lado pode trazer apoio e parceria, mas também envolve riscos emocionais, como dependência ou frustração após o programa Aline Càstro

Casais do BBB que ainda estão juntos

Mariana Felício e Daniel Saullo (BBB 6)

Mariana Felício e Daniel Saullo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de se conhecerem antes do reality, foi apenas no confinamento que Mariana e Daniel Saullo iniciaram o relacionamento. A história, no entanto, teve reviravoltas: ambos se envolveram com outros participantes durante o programa, o que gerou polêmicas e acabou contribuindo para a eliminação dos dois.

Mesmo com os desafios iniciais, o casal seguiu firme fora da casa. Eles oficializaram a união em 2014 e, desde então, formaram uma família. Hoje, vivem com os quatro filhos — Anita, Antônio, José e João — e estão finalizando uma mansão de mil metros quadrados em Passa Quatro, Minas Gerais. São quase duas décadas de relacionamento desde o primeiro beijo sob os olhos atentos do Brasil.

Adriana Sant'Anna e Rodrigão (BBB 11)

Adriana Sant'Anna e Rodrigão (BBB 11) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O romance entre Adriana e Rodrigão começou ainda no confinamento do BBB 11. A conexão entre os dois foi instantânea, e o casal permaneceu unido mesmo após o fim do programa, tornando-se um dos relacionamentos mais estáveis da história do reality.

Em 2015, se casaram em uma cerimônia íntima em Punta Cana, na República Dominicana, sem convidados. Hoje, moram nos Estados Unidos e são pais de Rodrigo, de 8 anos, e Linda, de 6. A trajetória deles prova que o amor nascido sob as câmeras pode, sim, resistir ao tempo.

Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues (BBB 13)

Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues (BBB 13) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa entrou no reality comprometida, mas a convivência com Nasser mudou o rumo de sua história. Após semanas resistindo aos sentimentos, ela acabou se declarando ao brother durante uma festa — o que marcou o início de uma das histórias de amor mais queridas da edição.

Finalistas juntos, eles mantiveram o relacionamento após o programa e só oficializaram a união em 2020, após oito anos de namoro. O casal completou 12 anos de relacionamento em janeiro. Eles são pais da pequena Sarah e seguem compartilhando momentos juntos nas redes sociais.

Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio (BBB 13)

Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio (BBB 13) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O romance entre Kamilla e Elieser começou com uma brincadeira envolvendo sorvete durante uma dinâmica do programa. A química entre os dois foi imediata, e o casal não se desgrudou mais.

Após o fim do programa, o relacionamento se fortaleceu. Eles se casaram em 2016 e, hoje, são pais de dois filhos: Bento e Victória. Apesar das críticas recebidas à época, o casal provou que a relação construída dentro da casa era verdadeira e duradoura.

Franciele Grossi e Diego Grossi (BBB 14)

Franciele Grossi e Diego Grossi (BBB 14) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com uma química explosiva, Fran e Diego protagonizaram cenas quentes durante o confinamento. O casal chamou atenção pela intensidade do relacionamento, que continuou após o programa.

Eles se casaram em 2015, mas enfrentaram turbulências ao longo da trajetória. Em 2022, chegaram a anunciar o divórcio, mas decidiram reatar e seguiram juntos. Hoje, são pais de um menino e seguem compartilhando a rotina da família nas redes.

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros (BBB 15)

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros (BBB 15) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fernando viveu um triângulo amoroso na casa, mas foi com Aline que encontrou estabilidade. Apesar de ter se envolvido com outra sister antes da entrada de Aline, o brother se encantou pela nova participante, e os dois engataram um relacionamento.

Após o fim do programa, o romance foi retomado e se consolidou. Casados desde 2015, eles vivem em Belo Horizonte e são pais de Lucca, de 8 anos.

Paula Amorim e Breno Simões (BBB 18)

Paula Amorim e Breno Simões (BBB 18) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Breno se envolveu com duas sisters antes de se encantar por Paula. A sister, por sua vez, resistiu aos avanços do brother, o que gerou tensão entre os dois no início da relação.

Com o tempo, o casal se aproximou e começou um relacionamento. Fora do programa, seguiram juntos, ficaram noivos e tiveram um filho. Atualmente, planejam se casar em 2025, reforçando que o amor também pode nascer depois de muitas tentativas.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo (BBB 22)

Laís Caldas e Gustavo Marsengo (BBB 22) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gustavo entrou no programa pela Casa de Vidro e logo se interessou por Laís. Apesar de tentar evitar um relacionamento no confinamento, ele não resistiu aos encantos da médica.

Desde o fim do programa, o casal se manteve firme e ficou noivo no Natal de 2023. O casamento foi realizado no início do ano e eles seguem como um dos casais mais populares do pós-reality.

Viih Tube (BBB 21) e Eliezer (BBB 22)

Viih Tube (BBB 21) e Eliezer (BBB 22) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mesmo de edições diferentes, Viih Tube e Eliezer se conheceram fora da casa e construíram um relacionamento sólido. Juntos desde 2022, casaram-se no civil no mesmo ano.

Pais de Lua e Ravi, eles são um dos casais de ex-BBBs mais seguidos nas redes sociais. A relação dos dois virou exemplo de como o amor pode surgir mesmo fora das câmeras do reality.

Giovanna Lima e Lucas Pizane (BBB 24)

Giovanna Lima e Lucas Pizane (BBB 24) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Giovanna e Pizane não se envolveram romanticamente durante o BBB 24. Na casa, ela teve um affair com MC Bin Laden, enquanto Pizane estava em um relacionamento fora do programa.

Mas, após o fim do reality, os dois se reaproximaram e engataram um romance. Hoje, formam um dos casais mais comentados da edição mais recente.