Cantor famoso realizou procedimento para melhorar performance sexual

O cantor realizou uma reposição hormonal antes da lua de mel - Foto: Foto: Ilustrativa | Freepik

Amado Batista passou por alguns check-ups de saúde antes de seu casamento com Calita Franciele, que é 51 anos mais nova que ele. Segundo informações de Bernardo Guimarães, médico do cantor, ele realizou uma reposição de testosterona para melhorar sua performance sexual durante a lua de mel.

“Ele chegou para mim e perguntou: 'Doutor, o que você acha de eu casar com uma moça 50 anos mais jovem?'. Eu falei assim: 'Ué, Amado, você está com 74, com idade de um jovem de 40, metabolicamente falando. Perdeu 30 quilos, tá disposto para trabalhar”, disse o profissional de saúde durante sua participação no podcast ‘Colmeia Cast’.

“Você ainda vai ter sobrevida longa. Aproveite a beleza da vida como se cada dia fosse um presente. Vai pra cima, meu amigo, seja feliz, que isso é o importante, leve com você a felicidade. E foi… casou, está bem, tranquilo. Até dei um 'plus' na testosterona dele para ele passar uma lua de mel feliz”, completou ele.

Amado e Calita se casaram em uma cerimônia de luxo, em uma das fazendas do artista, localizada no interior do Espírito Santo. A festa aconteceu em março deste ano e se tornou um dos assuntos maia comentados nas redes sociais.