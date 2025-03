Amado Batista se casa com mulher 51 anos mais nova; veja

Amado Batista e Calita Franciele - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Amado Batista, de 74 anos, e a miss Calita Franciele, de 23, se casaram nesta sexta-feira, 14, no Mato Grosso do Sul. O casal está junto desde junho do ano passado e, desde então, recebe críticas devido à diferença de idade. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos.

“Um dos dias mais especiais de nossas vidas”, escreve a Miss em um publicação no Instagram. O regime de casamento foi separação total de bens, o que é imposto pela lei por que Amado tem mais de 70 anos de idade.

A festa vai acontecer neste sábado, 15, na Fazenda AB, que pertence ao cantor e fica localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. O local conta com 35 mil hectares e é avaliado em R$ 350 milhões.