Davi Brito se torna réu em processo de violência movido por ex

Davi Brito está respondendo pelo crime - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito se tornou réu no processo movido por sua ex-namorada, a modelo Tamires Assis. Apesar da informação ter sido divulgada nesta quinta-feira, 17, pelo jornal ‘Rede Amazônica’, a condenação aconteceu no dia 8 de abril, acatada pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo.

O ex-BBB foi acusado de cometer o crime de violência psicológica contra a moça, após mostrar uma arma para ela durante uma vídeo chamada, em julho de 2024. Tamires alegou que foi ameaçada pelo ex-companheiro e registrou um print do momento.

O relacionamento chegou ao fim em agosto do mesmo ano. Na época, a investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apontou que o baiano incitou seus fãs a atacarem a modelo nas redes sociais após as acusações feitas por ela.

A ameaça

Segundo informações do ‘g1’, a chamada de Davi e Tamires aconteceu no dia 15 de julho de 2024. Na conversa, o campeão do BBB 24 questionou o paradeiro de Tamires, mostrando a arma logo em seguida, causando pânico na moça.

No dia seguinte, ele tentou minimizar a situação, dizendo à amada que explicaria depois, quando ela desembarcasse em Salvador, pois já estava com a viagem programada para conhecer a cidade natal do rapaz.

Entretanto, Tamires não chegou ao destino final, pois foi informada pelo famoso que deveria adiar a viagem, sob a justificativa de que ele estava doente e com febre, o que não seria bom para ela.

Indignada e abalada com toda a situação, Tamires registrou o Boletim de Ocorrência no dia 23 de julho, na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, em Manaus, capital do Amazonas.