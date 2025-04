Giovanna Ewbank revela que quase desistiu do marido; saiba o motivo

Giovanna Ewbank falou abertamente sobre o início do namoro - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Giovanna Ewbank abriu o coração e revelou que quase desistiu de seu marido, o ator Bruno Gagliasso. Apresentadores do programa ‘Surubaum Especial’, exibido em seu canal do Youtube, a ruiva e o amado contaram detalhes sobre o incio do relacionamento.

Sincera, a famosa revelou que a fama de Bruno, que estava no ar com o personagem Tarso, da novela ‘Viver a Vida’, foi o que quase fez eles não ficarem. “Eu falava: 'Não sei se eu quero', porque o Bruno já era muito conhecido. Eu estava começando a trabalhar como atriz”, disse ela.

“Eu estava fazendo o Tarso, um personagem esquizofrênico”, completou o ator. “Ele estava no auge, eu pensava: 'Gente, não sei se eu quero. Para mim, vai ser complicado'”, disparou a ruiva.

Entretanto, o romance deu certo e os dois estão juntos há mais de 15 anos, com três filhos: Titi, Bless e Zyan. “Me apaixonei e foi difícil, porque eu virei a namorada do Bruno. Eu não era a Giovanna, que estava começando”, concluiu.