Juliana Oliveira expõe Danilo Gentili após áudios: "Militante"

A ex-assistente de palco Juliana Oliveira se manifestou nesta quinta-feira, 11, após ser acusada por Danilo Gentili de ingratidão. A polêmica começou quando o apresentador do The Noite, do SBT, publicou áudios e mensagens tentando comprovar que teria dado apoio à comediante durante o episódio envolvendo acusações contra o também apresentador Otávio Mesquita.

"Antes do meu pronunciamento, eu estava sendo chamada de oportunista. Agora eu estou sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi, eu te defendi até no tribunal. Aí você vem na internet e me chama de mentirosa, militante, diz que eu te dei uma facada nas costas? Não é bem por aí", desabafou ela.

Segundo Juliana, o suporte da equipe do The Noite só veio a partir de 2020, quando ela finalmente relatou com mais clareza os episódios de assédio que vinha sofrendo desde 2016 nos bastidores da atração.

"Vocês me blindaram a partir de 2020, mas, quando eu saí do The Noite, eu precisava que a empresa soubesse para ela me blindar. Foi a partir disso que foi feita uma série de reuniões. Eu achei que eles iam me blindar, o compliance aberto, nunca foi concluído, e eu fui demitida", declarou.

Juliana afirmou ainda que, por anos, escondeu a gravidade da situação por medo: "Agora, sobre o Danilo e o diretor saberem sobre o meu incômodo desde o início. Eles sabiam. Quando o Otávio Mesquita invadia o estúdio, eu era escondida no banheiro. Isso aconteceu de 2016 até 2020. O que eles não sabiam era sobre a gravidade [da situação], isso nem eu sabia".

Em resposta, Danilo Gentili divulgou áudios de conversas privadas com Juliana e com o diretor do programa, João Mesquita. Em um deles, Juliana aparece chorando e relatando um episódio de 2016 envolvendo Otávio Mesquita. Para Gentili, no entanto, a fala da ex-colega, à época, soou como um desabafo sobre um comportamento inconveniente, e não como uma denúncia de violência grave.