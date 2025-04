Gilberto Gil surge seminu em foto e web elogia

Gil em show da última turnê Tempo Rei, em Salvador - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Um TBT ousado movimentou os fãs nesta quinta-feira, 17. Aos 82 anos, Gilberto Gil teve uma foto antiga e bastante íntima revelada por sua esposa, Flora Gil. O registro, feito em 1971, mostra o cantor deitado, sem roupa, com um violão estrategicamente posicionado em frente ao corpo.

"#tbt sensualizando nessa quinta-feira #temporei 1971", disse Flora na legenda bem-humorada, que lembra ainda a turnê do cantor que atualmente percorre o país.

A publicação, em minutos, virou o assunto do momento nas redes. "Eu tinha essa foto de fundo no meu computador e um dia meus alunos (sou professora) perguntaram se ele era meu namorado. Rs", confessou uma seguidora. "Gil sempre foi sensual", observou outro.

Filme com Gilberto Gil será exibido no Festival de Cannes

Gilberto Gil vai marcar presença no Festival de Cannes 2025, na França. Ele participa do curta-metragem 'Samba Infinito', do cineasta carioca Leonardo Martinelli, que foi selecionado para a prestigiada Semana da Crítica, mostra paralela voltada a novos talentos do cinema mundial.

No filme, Gil vive um bibliotecário em meio a uma história poética e reflexiva sobre luto e resistência. A trama acompanha a jornada de um gari que enfrenta a dor pela perda da irmã, enquanto o Carnaval — cheio de cores, memórias e contradições — acontece ao seu redor.