Filme com Gilberto Gil será exibido no Festival de Cannes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor, compositor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil vai marcar presença no Festival de Cannes 2025, na França. Ele participa do curta-metragem 'Samba Infinito', do cineasta carioca Leonardo Martinelli, que foi selecionado para a prestigiada Semana da Crítica, mostra paralela voltada a novos talentos do cinema mundial.

No filme, Gil vive um bibliotecário em meio a uma história poética e reflexiva sobre luto e resistência. A trama acompanha a jornada de um gari que enfrenta a dor pela perda da irmã, enquanto o Carnaval — cheio de cores, memórias e contradições — acontece ao seu redor.

Além de Gilberto Gil, o elenco de Samba Infinito conta com nomes como Camila Pitanga, Dida Camero, João Fontenelle, Miguel Leonardo e Alexandre Amador.

“O filme é profundamente inspirado no repertório artístico e na filosofia de Gilberto Gil, então tê-lo no elenco foi uma alegria imensa”, disse o diretor Leonardo Martinelli em entrevista ao jornal O Globo. Ele também destacou a força simbólica da profissão do protagonista: “Temos uma obra que reflete as belezas e contradições do Carnaval, além da força simbólica do trabalho de um gari durante essas festas”.