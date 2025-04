Pecadores e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

‘Pecadores’ é a estreia mais aguardada da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos, destacam-se filmes de ação eletrizantes, filmes de terror assustadores e produções para toda a família. Embora ‘Pecadores’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



PECADORES



Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta.

TEMPO DE GUERRA



Escrito e dirigido pelo veterano da Guerra do Iraque Ray Mendoza e por Alex Garland, Tempo de Guerra insere o público em um pelotão dos Navy SEALs durante uma missão de vigilância em território rebelde que dá errado. Uma história de guerra moderna e fraternidade visceral, de combate ativo, contada como nunca: em tempo real e com base na memória das pessoas que a viveram.

NAS TERRAS PERDIDAS



Uma rainha, desesperada para ganhar o dom da mudança de forma, toma uma atitude ousada: contrata a feiticeira Gray Alys, uma mulher tão temida quanto poderosa. Enviada para a selva fantasmagórica das Terras Perdidas, Alys e seu guia, o andarilho Boyce, devem enganar e lutar contra o homem e o diabo em uma fábula que explora a natureza do bem e do mal, da dívida e da satisfação, do amor e da perda.

OPERAÇÃO VINGANÇA



Charlie Heller é um brilhante, mas totalmente introvertido, decodificador da CIA que trabalha em um escritório no porão da sede em Langley e tem sua vida virada de cabeça para baixo quando sua esposa é assassinada em um ataque terrorista em Londres. Quando seus supervisores se recusam a tomar providências, ele decide resolver o problema com suas próprias mãos, embarcando em uma perigosa jornada pelo mundo para encontrar os responsáveis.

DROP: AMEAÇA ANÔNIMA



Violet é uma mãe viúva que vai ao seu primeiro encontro romântico em anos e, chegando ao restaurante de luxo, fica aliviada ao constatar que o pretendente é mais charmoso e bonito do que esperava. A química entre eles, no entanto, fica comprometida quando Violet começa a receber insistentes mensagens anônimas com ameaças violentas em seu celular. Ela deve fazer exatamente tudo que é pedido ou todos que ama irão morrer.

UM FILME MINECRAFT



Quatro desajustados enfrentam problemas comuns do dia a dia quando, de repente, são sugados por um portal misterioso para o Overworld: uma terra fascinante e cúbica, movida pela imaginação. Para voltarem para casa, eles precisarão dominar esse novo mundo enquanto embarcam em uma jornada mágica ao lado de um crafter experiente e inesperado: Steve.

BRANCA DE NEVE



Quando a Rainha Má manda matarem sua enteada por inveja de sua beleza, Branca de Neve foge do reino. Ela percorre a floresta e acha uma casinha onde vivem sete anões amigáveis com quem passa viver. Porém, a moça ainda não está a salvo, já que a bruxa planeja dar um fim a sua vida com uma maçã envenenada.

