Quem será o novo Harry Potter? Veja posíveis nomes para o papel

A série tem previsão de lançamento para 2026 ou início de 2027

A nova adaptação de Harry Potter pela HBO está prestes a sair do papel e já movimenta o imaginário dos fãs. Com as filmagens marcadas para o verão britânico de 2025 — entre os dias 21 de junho e 22 de setembro — no complexo de mídia da Warner em Leavesden, na Inglaterra, a série promete ser uma “adaptação fiel” da saga de J.K. Rowling, segundo descrição oficial.

Ainda sem data de estreia confirmada, mas com previsão de lançamento entre 2026 e 2027 pela HBO e pelo serviço de streaming Max, a previsão é que a série conte com sete temporadas, cada uma baseada em um dos livros. A produção será supervisionada pela própria Rowling e terá Francesca Gardiner como showrunner.



Enquanto nomes como John Lithgow (Dumbledore), Paapa Essiedu (Snape), Janet McTeer (McGonagall) e Nick Frost (Hagrid) já foram oficialmente anunciados no elenco, o trio principal — Harry, Rony e Hermione — permanece cercado de mistério.

Segundo a revista Deadline, mais de 32 mil crianças se inscreveram para os testes dos protagonistas, um número que revela não apenas o interesse, mas também o cuidado na escolha dos intérpretes que vão carregar a história. A expectativa é que os nomes do elenco principal sejam divulgados até meados de 2025.

Diante do suspense, o Cineinsite A TARDE reuniu algumas apostas de quem poderia assumir os papéis centrais dessa nova versão do universo bruxo.

Confira as apostas a seguir:

Harry Potter

Senan Jennings (acima, à esquerda), Sebastian Billingsley-Rodriguez (abaixo, à esquerda) e Owen Cooper (à direita). | Foto: Reprodução

Para o papel do bruxo mais famoso da literatura, nomes de jovens atores em ascensão têm ganhado força nas apostas. Owen Cooper, por exemplo, vem se destacando após sua atuação na série Adolescência, da Netflix, e foi escalado para viver a versão jovem de Jacob Elordi na adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, dirigida por Emerald Fennell, se tornando uma boa aposta para interpretar Harry Potter nas telinhas.



Outra possibilidade é Sebastian Billingsley-Rodriguez, de apenas 11 anos. O ator participou do longa O Melhor Espetáculo de Natal de Todos os Tempos e do filme Peter Pan & Wendy, de 2023. Caso a HBO opte por retratar um Harry mais jovem, seu nome desponta como forte candidato.

Também entre os nomes cotados está Senan Jennings, conhecido por seu papel no filme terror Viveiro (2019) e pela participação na série Blackshore, lançada em 2024. Apesar de iniciante, Jennings tem se destacado como um dos favoritos nas apostas dos fãs da saga.

Hermione Granger

Bronte Carmichael (acima, à esquerda), Lexi Rabe (abaixo, à esquerda) e Leah Jeffries (à direita). | Foto: Reprodução

Entre as apostas para o papel de Hermione, a jovem Leah Jeffries aparece como uma forte candidata. Ela ganhou notoriedade ao interpretar Annabeth Chase na série Percy Jackson, da Disney+.



A escolha de uma atriz negra para o papel tem sido um pedido de muitos fãs para trazer uma maior representatividade para a trama. Vale lembrar que na peça Harry Potter and the Cursed Child, Hermione foi interpretada por uma atriz negra, Noma Dumezweni. A decisão, inclusive, contou com o apoio de J.K. Rowling, que afirmou que a etnia da personagem nunca foi especificada nos livros.

Lexi Rabe, que deu vida à filha de Tony Stark em Vingadores: Ultimato, também é considerada uma boa opção. Embora ainda em início de carreira, ela uma das atrizes mais citadas entre o público da saga.

Bronte Carmichael completa o trio de apostas para o papel de uma das bruxas mais inteligentes de Hogwarts. Ela atuou nos filmes Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível (2018) e Na Praia de Chesil (2017), e tem sido apontada entre os fãs como uma possível escolha para suceder Emma Watson, que interpretou Hermione na franquia do cinema.

Ron Weasley

Charlie Hodson-Prior (acima, à esquerda), Freddie Spry (abaixo, à esquerda) e Gregory Mann (à direita). | Foto: Reprodução

Ruivo, carismático e um dos personagens mais queridos da franquia, Ron Weasley também tem alguns nomes promissores circulando. Freddie Spry, que interpretou o jovem príncipe Harry no filme Spencer, é um dos favoritos.



Charlie Hodson-Prior, conhecido por Matilda: O Musical (2022) e pela série Duna: A Profecia, da própria HBO, também está entre os cotados. Sua experiência recente na emissora pode ser uma vantagem na hora da seleção.

Gregory Mann, por fim, completa a lista com um currículo que inclui a voz de Pinóquio na aclamada animação dirigida por Guillermo del Toro e participação na série Vitória: A Vida de uma Rainha.