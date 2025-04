Estreias da semana: veja o que chega à Max, Prime Video e Disney+

A segunda temporada de 'The Last Of Us' está sendo lançada semanalmente na Max - Foto: Divulgação

Se você está à procura de novas histórias para mergulhar durante o feriadão, as plataformas de streaming prepararam um pacote de lançamentos que deve chamar a atenção dos fãs de filmes e séries. Nesta semana, produções inéditas e títulos indicados ao Oscar chegam à Max, Prime Video e Disney+, com tramas que vão desde o suspense até o drama biográfico.

Max

Assassinato de uma Sexta à Noite — Temporada 4

• Estreia terça-feira – 15/04

'Assassinato de uma Sexta à Noite' é uma série documental da Discovery que expõe casos chocantes de violência dentro da comunidade do futebol americano nos Estados Unidos. Por trás da paixão nacional, histórias de assassinatos, abusos sexuais e racismo envolvendo times de escolas e universidades vêm à tona. Com entrevistas exclusivas, arquivos inéditos e reconstituições dramáticas, a série revela o lado obscuro de um dos esportes mais idolatrados do país.

Leslie e Lyndsay: Irmãs Pra Toda Obra — Temporada 5

• Estreia quarta-feira – 16/04

As consultoras imobiliárias e irmãs gêmeas Leslie Davis e Lindsay Lamb ajudam proprietários desesperados para vender suas casas em ruínas com reformas incríveis.

Hacks — Temporada 4, Episódio 3

• Estreia quinta-feira – 17/04

Hacks acompanha Deborah Vance, uma lendária comediante em declínio que tenta manter sua residência em Las Vegas. Para renovar sua imagem e atrair um público mais jovem, ela contrata Ava, uma roteirista de 25 anos "cancelada" após uma piada polêmica. Inicialmente, a relação entre as duas é conturbada, mas aos poucos elas descobrem que podem se reinventar — e se salvar — juntas.

Paul American — Temporada 1, Episódio 4

• Estreia quinta-feira – 17/04



Paul American acompanha os irmãos Jake e Logan Paul, dois dos primeiros grandes criadores da internet, agora mergulhando no mundo dos reality shows. Com acesso inédito aos bastidores de suas vidas, a série mostra como eles construíram um império que inclui lutas, negócios milionários e sucesso nas redes sociais, revelando momentos reais e inéditos por trás da fama.

Amor Atrás das Grades — Temporada 3

• Estreia quinta-feira – 17/04

'Amor Atrás das Grades' revela a realidade dos relacionamentos envolvendo presidiários, desde namoros que começaram na prisão até casamentos. O reality show acompanha casais que estão se esforçando para manter seus relacionamentos amorosos enquanto um deles está cumprindo pena criminal na cadeia. A produção mostra desde mulheres que começaram a investir em um namorado enquanto ele já estava preso até famílias com filhos que estão contando os dias para que a sentença acabe.

Acompanhante Perfeita

• Estreia sexta-feira – 18/04

O que parecia ser um fim de semana tranquilo entre amigos em uma cabana isolada toma um rumo inesperado quando segredos vêm à tona — e um dos convidados revela não ser quem aparenta.

A Herança

• Estreia sexta-feira – 18/04

Sempre há uma chance de recomeçar, mesmo depois de enfrentar o inferno. Uma herança inesperada e um crime dão a uma mulher injustiçada a oportunidade de transformar sua vida.

Quando ninguém nos vê — Temporada 1, Episódio 7

• Estreia sexta-feira – 18/04



A trama se passa durante a Semana Santa de 2024 em Morón de la Frontera, cidade andaluza próxima a uma base aérea dos EUA. A sargento Lucía Gutiérrez investiga o aparente suicídio de um morador e eventos estranhos durante uma procissão. Ao mesmo tempo, a agente americana Magaly Castillo chega à base para apurar o sumiço de um soldado, ligado a operações suspeitas do coronel Seamus Hoopen. Com a ajuda do sargento Andrew Taylor, Magaly descobre que os dois casos estão conectados.

Terror em Crescent City

• Estreia sábado – 19/04

Uma pequena cidade é aterrorizada por um implacável assassino em série e todos se tornam suspeitos, inclusive as autoridades locais.

The Last of Us — Temporada 2, Episódio 2

• Estreia domingo – 20/04



Em uma civilização devastada, em que infectados e sobreviventes veteranos estão à solta, Joel, um protagonista abatido, é contratado para tirar uma garota de 14 anos, Ellie, de uma zona de quarentena militar. No entanto, o que começa como um pequeno serviço se transforma em uma jornada brutal através do país.

O Ensaio — Temporada 2

• Estreia domingo – 20/04

'O Ensaio' acompanha a jornada de Nathan Fielder, que tenta eliminar as incertezas da vida real ajudando pessoas a se prepararem para situações decisivas. Com cenários reproduzidos nos mínimos detalhes, atores contratados e recursos quase ilimitados, ele cria ensaios complexos que simulam, com precisão, momentos importantes da vida de pessoas comuns.

The Righteous Gemstones — Temporada 4, Episódio 7

• Estreia domingo – 20/04

The Righteous Gemstones é uma série de comédia americana que conta a história de uma família de televangelistas famosos e disfuncionais. A série foi criada por Danny McBride, que também estrela a série como Jesse Gemstone.

Amazon Prime Video

Conclave

• Estreia quarta-feira – 16/04

Após a morte repentina do Papa, o cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) é encarregado de conduzir o conclave — o processo sigiloso de escolha de um novo pontífice. Reunido com os líderes mais poderosos da Igreja no Vaticano, ele se vê no centro de uma conspiração e descobre um segredo que pode abalar os pilares da fé e da própria instituição.

#1 Happy Family USA — Temporada 1

• Estreia quinta-feira – 17/04



Do criador Ramy Youssef, chega '#1 Happy Family USA', uma série animada para adultos que acompanha os Husseins, a família de muçulmanos mais otimista, patriótica, pacífica e nada suspeita da “Amreeka” pós-11 de Setembro. Entre a sátira e o absurdo, a série redefine o humor nas adversidades enquanto a família enfrenta o início dos anos 2000, sempre sob o olhar atento dos vizinhos aterrorizados.

LOL: Se Rir, Já Era — Temporada 4

• Estreia sexta-feira – 18/04

No reality show 'LOL: Se Rir Já Era!' 10 comediantes compartilham um estúdio com 46 câmeras espalhadas por toda a parte. Os participantes se desafiam para ver quem consegue ficar sem rir enquanto tentam fazer seus concorrentes gargalharem. O último comediante que restar no jogo ganha um prêmio de R$ 350 mil, que será revertido para uma instituição de caridade à critério do vencedor. É permitido que os competidores usem estilos de comédia diversos como stand-up, improviso, comédia física ou personagens próprios.

Disney+

Demolidor: Renascido — Temporada 1, Episódio 9 (final de temporada)

• Estreia terça-feira – 15/04



Em 'Demolidor: Renascido', da Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), um advogado cego com sentidos aguçados, luta por justiça em seu movimentado escritório de advocacia, enquanto o ex-chefe da máfia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue seus próprios interesses políticos em Nova York. Quando suas identidades passadas começam a vir à tona, os dois homens se encontram em uma inevitável rota de colisão.

Um Completo Desconhecido

• Estreia quarta-feira – 16/04

No Newport Folk Festival, em 1965, o jovem Bob Dylan sacudiu o cenário da música folclórica ao se tornar elétrico e transformar o rock na voz de uma geração, definindo um dos momentos mais transformadores da música do século XX.

The Americas — Temporada 1, Episódios 1-6

• Estreia quarta-feira – 16/04

Tom Hanks narra 'The Americas', uma nova série documental de 10 episódios produzida pelos produtores executivos da Planet Earth, que explora os extraordinários mundos e a vida silvestre das Américas do Norte e do Sul. Com a trilha sonora do lendário compositor Hans Zimmer, a série leva o público a uma viagem impressionante pelo supercontinente, repleto de maravilhas nunca vistas e momentos inspiradores vividos junto com as criaturas que o habitam.



Uma Família Perfeita — Temporada 1, Episódio 6

• Estreia quarta-feira – 16/04

A série criada por Katie Robbins é inspirada numa história real que chocou o mundo. A trama acompanha Kristine (Ellen Pompeo) e Michael Barnett (Mark Duplass), casal que decide adotar Natalia Grace (Imogen Faith Reid), acreditando que ela é uma menina ucraniana de seis anos com nanismo. Inicialmente, Natalia parece se integrar à família, convivendo com os três filhos biológicos dos Barnett. Contudo, a convivência começa a revelar inconsistências perturbadoras sobre sua idade e intenções, o que leva os pais a suspeitar que ela seja muito mais velha do que aparenta — e potencialmente perigosa.

O Rastreador — Temporada 2, Novos Episódios

• Estreia quarta-feira – 16/04

O Rastreador conta a história de Colter Shaw, um homem solitário que viaja pelos EUA em seu trailer preso à sua caminhonete, rastreando pessoas e objetos mediante o pagamento de um valor bem generoso. Com habilidades para sobreviver na natureza e combater bandidos, ele encara as mais diversas missões, como encontrar uma criança desaparecida e salvar um jovem contador de um coach maligno e sua seita.

Doctor Who — Temporada 2, Episódio 2

• Estreia sábado – 19/04



Na segunda temporada de Doctor Who, o Doutor (Ncuti Gatwa) conhece Belinda Chandra (Varada Sethu) e inicia uma jornada épica para levá-la de volta à Terra. No entanto, uma força misteriosa está impedindo seu retorno e a equipe da TARDIS que viaja no tempo precisa enfrentar grandes perigos, inimigos e terrores maiores do que nunca.