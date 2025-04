Confira as estreias e lançamentos da semana na Netflix

O Cineinsite A TARDE preparou uma lista com todas as estreias da semana na Netflix - Foto: Reprodução | Netflix

Se você já estava de olho no que assistir nos próximos dias, pode se preparar: a Netflix traz uma leva de novidades que promete movimentar as maratonas. Entre lançamentos de séries e filmes, os destaques da semana incluem o faroeste contemporâneo Ransom Canyon, a série de espionagem Operação: Lioness e os longas iHostage, Guerra Civil e Vingança, que chegam para quem curte suspense, ação e dramas de tirar o fôlego.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com todas as estreias da semana para você não perder nada.

Confira todas as estreias da semana na Netflix!

O Domo de Vidro — Temporada 1

Na trama, uma criminologista investiga o desaparecimento de uma menina | Foto: Divulgação

• Estreia terça-feira – 15/04



A trama acompanha Lejla, uma criminologista e especialista em comportamento que volta a uma isolada comunidade da Suécia onde viveu um trauma profundo. Durante a infância, ela foi sequestrada e mantida em cativeiro dentro de uma caixa de vidro por um criminoso que nunca foi identificado. Anos depois, já adulta, Lejla retorna ao local após o desaparecimento da filha de uma amiga. Diante das circunstâncias misteriosas do caso, ela acredita que o sumiço da garota pode estar diretamente ligado ao próprio passado — e decide participar das buscas, disposta a enfrentar os fantasmas que sempre tentou deixar para trás.

Nos Bastidores de Stranger Things: The First Shadow

Documentário mostra como o elenco e equipe de 'Stranger Things: The First Shadow' se preparam para a estreia da peça | Foto: Divulgação

• Estreia terça-feira – 15/04



Com acesso exclusivo aos bastidores, o documentário mostra como o elenco e a equipe de 'Stranger Things: The First Shadow' se preparam, em ritmo acelerado, para a aguardada estreia da peça no West End de Londres. Em meio à pressão do tempo, eles enfrentam os desafios de dar vida a uma produção ambiciosa, enquanto lidam com as altas expectativas do público e da crítica.

A Descoberta das Bruxas — Novas temporadas

Na série, Diana Bishop é uma jovem descendente das bruxas de Salem | Foto: Divulgação

• Estreia t erça-feira – 15/04

Em 'A Descoberta das Bruxas', Diana Bishop é uma jovem descendente das bruxas de Salem que está sempre pelos corredores da Universidade de Oxford. No entanto, ela só embarca em uma jornada repleta de magia ao encontrar um manuscrito desaparecido na biblioteca da faculdade. Enquanto vive essa aventura, ela acaba conhecendo o cientista e vampiro Matthew Clairmont, por quem logo se apaixona.

Rob Peace

O longa foi baseado em uma história real | Foto: Divulgação

• Estreia terça-feira – 15/04



Um estudante universitário brilhante luta para conciliar seu futuro acadêmico promissor com a responsabilidade de ajudar o pai, que está na prisão. Baseado em uma história real.

Projeto OVNI — Temporada 1

Projeto OVNI é uma das estreias da semana | Foto: Divulgação

• Estreia quarta-feira – 16/04



Um apresentador de TV arrogante e um ufólogo trabalham para descobrir as origens da suposta aparição de um OVNI, dividindo a nação em um mar de dúvidas e crenças.

Eu Não Sou Mendoza — Temporada 1

Na série, Julián é sequestrado e levado para se casar com uma mulher que ele não conhece | Foto: Divulgação

• Estreia quarta-feira – 16/04



Julián, de repente, é sequestrado e levado para se casar com uma mulher que ele não conhece. Sem entender o que está acontecendo, logo ele percebe que, para sobreviver, precisa seguir exatamente com o que é lhe pedido.

Os Ladrões de Diamante — Temporada 1

'Os Ladrões de Diamante' é a nova série documental da Netflix | Foto: Divulgação

• Estreia quarta-feira – 16/04



Esta ação policial acompanha o roubo de uma pedra preciosa, contado pelos ladrões que cometeram o crime e pelos policiais que os vigiavam.

Inexplicável

'Inexplicável' é um filme nacional que tem a fé como centro da trama | Foto: Divulgação

• Estreia quarta-feira – 16/04



Gabriel tem apenas 8 anos e foi diagnosticado com uma doença grave. Agora, sua família e amigos passarão por uma jornada de fé, amor e superação.

Noite Infeliz

O filme apresenta um Papai Noel bom de briga | Foto: Divulgação

• Estreia quarta-feira – 16/04



Um grupo de mercenários tenta assaltar a mansão de uma família rica na noite de Natal e encontra um adversário inesperado: ninguém mais, ninguém menos que Papai Noel.

Vingança

'Vingança' é estrelado por Ashton Kutcher e B.J Novak | Foto: Divulgação

• Estreia quarta-feira – 16/04



Um escritor de Nova Iorque vai até o Texas investigar o assassinato de uma garota e encontra uma oportunidade de ouro para criar um podcast de crimes reais.

Ransom Canyon — Temporada 1

Ransom Canyon é uma série de faroeste moderno | Foto: Divulgação

• Estreia quinta-feira – 17/04



'Ransom Canyon' é um drama familiar com romance e clima de faroeste moderno, ambientado na região montanhosa do Texas Hill Country. A série acompanha três famílias de fazendeiros cujas vidas se cruzam em meio a conflitos, paixões e segredos do passado. Em um cenário desafiador, onde tradição e modernidade se chocam, elas enfrentam juntos os altos e baixos da vida rural.



A Enciclopédia de Istambul — Temporada 1

A primeira temporada de 'A Enciclopédia de Istambul' chega na Netflix essa semana | Foto: Divulgação

• Estreia quinta-feira – 17/04



Uma jovem estudante vai viver com uma amiga da família em Istambul, trocando a sua modesta terra natal por uma cidade que põe a sua identidade e convicções à prova.

Operação: Lioness

A série tem um elenco lotado de grandes estrelas | Foto: Divulgação

• Estreia quinta-feira – 17/04



Em Operação Lioness, Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), uma fuzileira naval com um passado traumático, é recrutada pela CIA para uma missão delicada: infiltrar-se no círculo íntimo de esposas de terroristas. Para enfrentar situações extremas e proteger sua vida — e a segurança nacional — ela recebe o treinamento rigoroso de Joe (Zoe Saldaña), líder da Operação Lioness. A série conta ainda com Nicole Kidman e Morgan Freeman no elenco.



iHostage

Filme foi baseado em uma história real | Foto: Divulgação

• Estreia sexta-feira – 18/04



Baseado em uma história real, o filme retrata a tensão causada por um homem armado que invade uma Apple Store no centro de Amsterdã, fazendo reféns. Enquanto a polícia tenta controlar a situação, cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte.

Atentado em Oklahoma: Terror nos EUA

Novo documentário da Netflix | Foto: Divulgação

• Estreia sexta-feira – 18/04



Este documentário analisa a explosão de um prédio em Oklahoma em 1995, o atentado de terrorismo doméstico mais letal da história dos EUA.

Guerra Civil

Wagner Moura é uma das estrelas de 'Guerra Civil' | Foto: Divulgação

• Estreia sexta-feira – 18/04



No filme estrelado por Wagner Moura e Kirsten Dunst, em um futuro próximo, nos Estados Unidos em guerra civil, um grupo de jornalistas corre para entrevistar o presidente, antes que facções rebeldes ocupem a Casa Branca.

Um Amor no Paraíso — Novo Episódio

Novo dorama da Netflix | Foto: Divulgação

• Estreia sábado – 19/04



Uma mulher de 80 anos se reencontra no céu com seu marido, agora jovem novamente, e um romance renasce.

News Anchor — Novo Episódio

News Anchor faz parte do catálogo de doramas da Netflix | Foto: Divulgação

• Estreia domingo – 20/04



Promovido a âncora de um programa com grande queda de audiência, um jornalista testa todos os limites para investigar e expor verdades que nem todos querem enxergar.

O Mar Lá Fora — Novas Temporadas

Jovens de Nápoles é uma série que lida com a amizade | Foto: Divulgação

• Estreia domingo – 20/04



Jovens de Nápoles lidam com a amizade, o amor e os sonhos de um futuro melhor em um centro de detenção juvenil com vista para o mar.