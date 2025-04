The Last of Us: quem é Abby e porque ela quer matar Joel?

Abby é interpretada por Kaitlyn Dever na série da HBO - Foto: Reprodução | Max

A segunda temporada de ‘The Last of Us’ estreou na noite desse domingo, 13, na Max, com um episódio que apresenta novos personagens e conflitos promissores. Com uma aparição marcante no começo e no final do capítulo, Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, já é um dos destaques do novo ano.

A personagem tem um papel muito importante no game da Naughty Dog que inspira a série e, com certeza, as suas ações vão impactar bastante na vida dupla de protagonistas Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal).

ATENÇÃO: este texto contém spoilers do segundo jogo e das duas temporadas de The Last of Us.

Quem é Abby e qual a sua motivação?

Abby em The Last Of Us | Foto: Reprodução | Max

Ela é uma soldado da Frente de Libertação de Washington que perde o pai, o cirurgião dos Vagalumes Jerry Anderson, no massacre feito por Joel no final do primeiro jogo/temporada.

A vida da Abby é afetada pelo ato do personagem de Pedro Pascal ao exterminar todos pela frente até salvar Ellie, que seria morta pelos médicos que procuravam por uma cura da infecção causada pelo fungo do gênero Cordyceps.

Após a morte do pai, Abby parte em busca de vingança contra Joel. E é exatamente essa jornada que o público vai acompanhar ao longo dos episódios da nova temporada da série.

Cena da 1ª temporada de The Last of Us em que o pai de Abby morre | Foto: Reprodução | Max

The Last of Us, que já foi renovada para o terceiro ano, tem exibição semanal, sempre aos domingos, às 22h, na HBO e na Max. Serão 7 episódios, com o último capítulo marcado para 25 de maio.

Assista ao trailer da 2ª temporada de The Last of Us: