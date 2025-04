Clipe inédito da 2ª temporada de The Last of Us mostra tensão

Primeira temporada de 'The Last of Us' está disponível na Max - Foto: Divulgação

A segunda temporada de 'The Last of Us' estreia em 13 de abril na HBO e, para aumentar ainda mais a expectativa dos fãs, uma nova prévia foi revelada nesta segunda-feira, 7. O clipe mostra uma cena intensa entre Ellie e Tommy, enquanto os dois seguem o que parece ser uma patrulha nos arredores de Jackson.

Na prévia, Ellie desabafa dizendo que não deveria se importar com os clickers, ao que Tommy responde lembrando que ela havia prometido não tocar no assunto. O momento atinge o auge quando Ellie grita: “é imune”, e o vídeo se encerra, deixando o clima de tensão no ar.



A série tem roteiro e direção de Craig Mazin ('Chernobyl') e Neil Druckmann, criador dos jogos da Naughty Dog. A nova temporada começa a adaptar os acontecimentos de 'The Last of Us Parte II', segundo game da franquia, e, ao contrário do primeiro jogo que foi inteiramente adaptado na temporada inicial, essa nova fase será dividida em mais de uma temporada.

Entre as novidades do elenco, Kaitlyn Dever dará vida à controversa Abby, enquanto Isabela Merced será Dina, par romântico de Ellie. Young Mazino interpretará Jesse, ex-namorado de Dina. Todos têm papéis fundamentais no enredo do jogo e devem ser igualmente centrais na trama da série.

Jeffrey Wright também retorna ao universo da franquia, interpretando novamente Isaac — papel que já desempenhou no jogo original.

Veja o vídeo: