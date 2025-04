Relógio de luxo em The White Lotus entrega spoilers do final da série

A produção da Max usou relógios de grife como estratégia narrativa - Foto: Divulgação

Depois de revirar a internet do avesso com cenas de nudez explícita de Patrick Schwarzenegger e de um astro de Harry Potter, além de causar polêmica com uma possível trama de incesto entre irmãos, a terceira temporada de 'The White Lotus' foi encerrada no último domingo, 6. Mas entre as reviravoltas escancaradas, uma pista sutil — e caríssima — passou despercebida pela maioria dos espectadores.

A produção da Max, ambientada em um resort de luxo na Tailândia, usou relógios de grife como estratégia narrativa para mostrar os status sociais dos personagens. Mais do que acessórios de cena, esses itens revelaram dois grandes spoilers da trama — bem diante dos nossos olhos.



Em um vídeo publicado no Instagram, o influenciador Chad Alexander listou alguns dos relógios usados pelos personagens. Timothy Ratfliff (Jason Isaacs) e sua esposa Victoria Ratfliff (Parker Posey) ostentaram um Rolex Day-Date 40 avaliado em R$ 343 mil cada. Ele com visor preto, ela com um modelo todo dourado.

O filho deles, Lochlan (Sam Nivola), foi mais discreto e apareceu com um Mission to Saturn, da Swatch (R$ 4,2 mil). Já Saxon Ratfliff (Patrick Schwarzenegger), seu irmão na trama, investiu pesado em um Big Bang Unico Black Magic da Hublot, avaliado em R$ 246 mil. Em outra cena, ele aparece com um Rolex Milgauss verde, de cerca de R$ 56 mil.

Mas o verdadeiro "furo" da temporada está nos pulsos dos personagens menos evidentes. Fabian (Christian Friedel), gerente do resort e constantemente submisso à chefe Sritala (Lek Patravadi), surgiu com um Carrera Chronograph da Tag Heuer avaliado em aproximadamente R$ 116 mil. Isso acendeu o alerta dos fãs mais atentos: como um funcionário de hotel, fora da elite retratada, conseguiria um acessório tão caro?

A teoria é que Fabian tenha sido subornado por Gary (Jon Gries), o criminoso envolvido no assassinato de Tanya. Disfarçado sob o nome Greg, Gary estaria usando a fortuna para se esconder na Tailândia — e para "presentear" possíveis aliados com objetos de alto valor.

O mesmo se aplica a Valentim (Arnas Fedaravicius), mentor de saúde do resort que já se mostrou mais abertamente envolvido em esquemas suspeitos, como facilitar a entrada de ladrões e se aliar a charlatões. Um dos “presentes” recebidos por seu trabalho duvidoso pode ter sido um relógio de luxo da marca Panerai, embora o modelo e valor não tenham sido revelados.

Além deles, outros personagens também desfilaram relógios chamativos. Laurie (Carrie Coon) usou um Baignore Watch, da Cartier (R$ 99 mil), e Rick Hatchett (Walton Goggins) apareceu com um Rolex Datejust (R$ 74 mil) e, em outra ocasião, com um mais acessível Timex Q GMT (R$ 2 mil).

Já Sritala Hollinger, a dona do resort tailandês, refletiu seu status e poder com um Fleurs de Jardin, da Jacob & Co., cravejado de pedras preciosas e avaliado em R$ 1,3 milhão.

