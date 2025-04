Viola Davis assume que julgou Chadwick Boseman: “Estava morrendo”

Chadwick Boseman e Viola Davis - Foto: Reprodução

A atriz Viola Davis assumiu em uma entrevista concedida ao jornal The Times que julgou algumas das escolhas de Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra, no set de ‘A Voz Suprema do Blues’. A artista disse que não sabia que ele estava enfrentando uma longa batalha contra um câncer no intestino, doença que causou a sua morte aos 43 anos de idade.

Davis falou sobre o filme baseado na peça de mesmo nome de August Wilson, que também é a última produção filmada por Boseman. Ela contou que o elenco não sabia que Chadwick estava doente e que fez julgamentos errados quando viu a namorada e maquiadora de Boseman fazendo massagem e tocando músicas meditativas para o ator.

“Havia uma parte de mim que era um pouco crítica — por que você precisa de tudo isso? Mal sabia eu que eles estavam fazendo isso porque ele estava morrendo”, disse.

As filmagens de ‘A Voz Suprema do Blues’ aconteceram em 2019 e Boseman morreu de câncer de intestino em 28 de agosto de 2020, cerca de um ano após o término das gravações.

Desde então, Davis faz muitos elogios à pessoa e ao artista que Chadwick foi, afirmando que ele a “obrigava a ser uma atriz melhor”, além de ser um artista completo que “descartava o ego e a vaidade”.

Luta contra o câncer

Chadwick Boseman foi diagnosticado com a doença em estágio III em 2016. Anos depois, a doença progrediu para o estágio IV. O ator morreu em agosto de 2020.