Série de ‘Pantera Negra’ ganha possível data de estreia; confira

Série foi anunciada em dezembro de 2023 - Foto: Divulgação | MCU

Nova produção em animação canônica do MCU, a série ‘Eyes of Wakanda’, que vai se passar no universo do ‘Pantera Negra’, teve sua logo oficial revelada e uma possível data de estreia.

Leia também:

>> ‘Homem-Aranha 4’: ator promete que filme será “diferente de tudo”

>> Tom Holland anuncia ‘Homem-Aranha 4’ e início das filmagens

>> Marvel toma decisão drástica sobre futuro de 'Blade'; entenda

Veja:

First logo for ‘EYES OF WAKANDA’



Described as a 4-part animated anthology series that follows warriors throughout Wakandan history who were tasked to travel the world retrieving dangerous vibranium artifacts.



Coming soon to Disney+ pic.twitter.com/NJ3yrjqR0n — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 29, 2024

A série antológica do Disney+ deve ser dividida em quatro partes e acompanhar diversos guerreiros da história de Wakanda que tiveram a missão de viajar o mundo para recuperar artefados de vibranium roubados.

Anunciada em dezembro de 2023, durante o evento de pré-estreia da 2ª temporada de ‘What If...?’, a produção ainda não teve novidades sobre a trama nem sobre os dubladores e demais artistas envolvidos no projeto reveladas.

‘Eyes of Wakanda’ está planejada para estrear no Disney+ em 2025. A produção deve chegar ao Disney+ em 6 de agosto do próximo ano, mas ainda sem confirmação oficial.