‘Homem-Aranha 4’: ator promete que filme será “diferente de tudo”

Tom Holland falou sobre ‘Homem-Aranha 4’ - Foto: Divulgação | Sony

Tom Holland falou sobre ‘Homem-Aranha 4’, que começará a ser filmado em 2025. Em entrevista ao Good Morning America, ele afirmou que o filme é “diferente de tudo que fizemos antes”.

“Tudo o que posso dizer é que está acontecendo. Estamos confiantes de que a ideia é forte o suficiente para que possamos finalmente dizer que isso vai acontecer”, disse.

Ele completou: “Vamos filmar no próximo verão. A ideia é maluca. É um pouco diferente de tudo que fizemos antes. Mas acho que os fãs vão realmente responder a isso.”

Até o momento, não há mais detalhes do elenco e da história, mas já especulado que o foco do longa seria numa trama mais pé-no-chão, com o Homem-Aranha e o Demolidor se juntando para encarar o Rei do Crime.