Conheça Morte, personagem apresentada em ‘Agatha Desde Sempre’

Nas páginas, a Morte é uma entidade cósmica cuja existência precede a humanidade - Foto: Reprodução | Marvel

Intitulado ‘Se A Morte Me Encontra’, o sétimo episódio de ‘Agatha Desde Sempre’ foi lançado nessa quarta-feira, 23, no Disney+ e apresentou uma personagem importante da Marvel nas HQs: a Morte, interpretada por Aubrey Plaza.

Apesar de ser conhecida pelos fãs de quadrinhos, o público geral pode ter ficado confuso sobre a identidade dela.

Na série, a Morte é interpretada por Aubrey Plaza | Foto: Reprodução | Disney+

Também conhecida como Senhora Morte, a personagem surgiu inicialmente em 1939, no quadrinho ‘Marvel Mystery Comics’, mas foi apenas em 1968, na série ‘Captain Marvel’, que conquistou sua forma atual, uma figura encapuzada com um crânio exposto.

Desde então, a Morte tem sido parte vital das histórias envolvendo Thanos, o titã que a busca incansavelmente, muitas vezes sendo o motivo por trás de eventos que impactam todo o universo.

Nas páginas, a Morte é uma entidade cósmica cuja existência precede a humanidade e se dá desde a existência do universo. A personagem é apresentada como a figura que cuida do mundo dos mortos e coordena as demais entidades ligadas à morte.

Personagem é apresentada como a figura que cuida do mundo dos mortos | Foto: Reprodução | Marvel

Uma figura quase onipresente e onipotente, a Morte tem poderes e planos sempre ligados aos conceitos basilares da morte em si. É normal, portanto, que ela tenha diversos subordinados que atendam seus pedidos, como o próprio Thanos, além de Valquírias, de Hela — personagem que apareceu em ‘Thor: Ragnarok’ — e outros.