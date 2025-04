Relembre os melhores momentos de The Last of Us antes da 2ª temporada

A segunda temporada de 'The Last Of Us' estreia dia 13 de abril - Foto: Divulgação

Considerada pela crítica especializada como uma das melhores adaptações de videogames para a televisão, a estreia da segunda temporada de ‘The Last of Us’ está marcada para o próximo domingo, 13 de abril. Além disso, a série, que conquistou público e crítica ao adaptar com sensibilidade o universo do jogo da Naughty Dog, acaba de ter uma terceira temporada confirmada.

Ao longo de nove episódios, a primeira temporada de 'The Last of Us' apresentou momentos que marcaram e geraram repercussão entre os espectadores — desde a história do casal Bill e Frank, passando pela relação de afeto construída entre Ellie e Joel, até o desfecho dos irmãos Henry e Sam. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os melhores momentos da temporada.



A morte de Sarah, filha de Joel

A primeira reviravolta de 'The Last of Us' acontece logo no episódio de estreia, 'Quando Estiver Perdido na Escuridão', e é retratada de forma fiel em relação ao jogo original. No caos do início do surto, Joel (Pedro Pascal) tenta escapar da cidade ao lado de sua filha Sarah (Nico Parker) e de seu irmão Tommy (Gabriel Luna). Durante a fuga, Joel, enquanto segura Sarah nos braços, é abordado por um soldado que, por ordens superiores, é instruído a eliminar qualquer possível ameaça de infecção — mesmo que envolva uma criança.

O militar atira nos dois, e, embora Tommy consiga chegar a tempo para salvar Joel, o estrago já está feito: Sarah é atingida e morre nos braços do pai. A cena estabelece o tom emocional da série e dá início à transformação de Joel.

A perda da filha marca Joel profundamente. Anos depois, ele surge como um homem endurecido e desconectado emocionalmente, moldado pela violência e pelo luto. Isso começa a mudar com a chegada de Ellie (Bella Ramsey), uma jovem que, coincidentemente, tem a mesma idade que Sarah tinha quando morreu — e que reacende, aos poucos, a capacidade de Joel de se importar com alguém.

Quando Tess obriga Joel a seguir sem ela

No segundo episódio, 'Infectados', Joel e Tess (Anna Torv) recebem de Marlene (Merle Dandridge) a missão de levar Ellie até o Capitólio Estadual de Massachusetts, onde ela seria entregue a um grupo dos Vaga-lumes. No entanto, ao chegarem ao local, o cenário é devastador: os Vaga-lumes estão mortos e a área está tomada por infectados, incluindo os temidos estaladores.

Durante o confronto, Tess é mordida. Sabendo que sua infecção é inevitável e que tem pouco tempo, ela toma uma decisão de se sacrificar para garantir que Joel e Ellie consigam escapar. Em seguida, Tess monta uma armadilha explosiva e implora para que Joel não desperdice a chance que têm nas mãos.

A perda de Tess abala profundamente Joel. Depois da morte da filha, Sarah, e do desaparecimento do irmão, Tommy, Tess era a única pessoa com quem ele ainda mantinha um vínculo emocional. Sua morte deixa o protagonista ainda mais relutante em assumir qualquer tipo de vínculo com Ellie.

O relacionamento de Bill e Frank

A história de amor entre Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett) ganha destaque no terceiro episódio da série, intitulado 'Por Muito, Muito Tempo'. A inclusão do casal aprofunda uma narrativa pouco explorada no jogo original, revelando a intimidade e a cumplicidade entre os dois personagens.

Bill é um sobrevivencialista solitário — alguém que se prepara para enfrentar o pior — e vive isolado em uma cidade lotada de armadilhas construídas por ele. A rotina muda quando Frank, acidentalmente cai em uma de suas armadilhas e a partir desse encontro inusitado, nasce uma conexão que se transforma em um relacionamento duradouro.

Ao longo dos anos, o casal constrói uma vida juntos, marcada por momentos de jantares regados a vinho, cultivo de morangos, confrontos contra saqueadores e visitas dos amigos Joel e Tess. Porém, quando Frank é acometido por uma doença terminal, ambos tomam a decisão de se casar e em seguida encerrar a vida juntos, pois Bill afirma não conseguir viver sem o amor de sua vida.

O episódio, dirigido por Peter Hoar (The Umbrella Academy), foi amplamente elogiado por retratar com cuidado e respeito um relacionamento homoafetivo no contexto apocalíptico da série.

As piadas de Ellie

Após o impacto emocional do episódio anterior, o quarto capítulo — 'Por Favor, Segure Minha Mão' — oferece um alívio cômico ao público, mas sem perder a emoção. O humor começa quando Ellie encontra o livro Cem Trocadilhos e passa a usar as piadas do livro para tentar arrancar um sorriso de Joel, ainda abalado com a perda de Bill e Frank.

O ponto mais tocante acontece à noite, quando Joel finalmente se permite rir de uma das piadas. Surpreso e tentando conter o riso, ele acaba gargalhando. De forma simples, o episódio é o ponto de partida do desenvolvimento da relação de carinho entre Joel e Ellie.

O fim de Sam e Henry

No quinto episódio, 'Resistir e Sobreviver', a série aprofunda uma das histórias mais trágicas do universo de The Last of Us: a dos irmãos Henry (Lamar Johnson) e Sam (Keivonn Montreal Woodard).

Para conseguir medicamentos para tratar a leucemia de Sam, Henry faz um acordo com a FEDRA e entrega um líder rebelde. A traição gera uma onda de vingança, liderada por Kathleen (Melanie Lynskey), irmã do traído.

Com ajuda de Joel e Ellie, os irmãos conseguem fugir de Kathleen e sobreviver ao ataque de uma horda de infectados. No entanto, no amanhecer seguinte, Henry descobre que Sam foi mordido. Quando o garoto ataca Ellie, Henry o mata — e, em seguida, tira a própria vida.

O reencontro de Joel e Tommy

O sexto episódio, 'Parentesco', mostra o aguardado reencontro entre Joel e seu irmão, Tommy. Após anos separados, os dois se encontram em Jackson, Wyoming, onde Tommy vive em uma comunidade com sua esposa, Maria (Rutina Wesley).

No episódio, Joel busca ajuda para levar Ellie até os Vaga-lumes e também deseja se reconectar com o irmão. Maria, por sua vez, demonstra desconfiança com o passado de Joel, que costumava ser um saqueador.

Ellie, que começa a criar laços com Joel, se sente rejeitada e com ciúmes ao ver o carinho que ele demonstra por Tommy. O ponto alto do episódio é o confronto emocional entre os dois, quando Joel tenta se afastar dela e diz, de forma fria, que ela “não é sua filha”.

A aventura de Riley e Ellie

O sétimo episódio, 'O Que Deixamos Para Trás', explora o passado de Ellie e sua primeira relação afetiva. Riley (Storm Reid) é sua melhor amiga na escola da FEDRA. Em uma noite, em fuga, as duas vão até um shopping abandonado para se divertirem, longe das regras da zona de quarentena.

Entre risadas, confissões e brincadeiras, as duas compartilham um beijo. A alegria, porém, é interrompida quando são atacadas por um infectado. Ambas são mordidas e decidem aproveitar os últimos momentos juntas. Riley eventualmente se transforma, mas Ellie acaba descobrindo que é imune ao fungo.

Ellie luta contra David

O maior vilão humano da primeira temporada é David (Scott Shepherd), que aparece no oitavo episódio, 'Quando Mais Precisamos'. Líder religioso de um pequeno grupo de sobreviventes, David surge inicialmente como um homem calmo, mas logo revela seu verdadeiro lado: autoritário, manipulador e perigoso.

O conflito começa após Joel matar um dos membros do grupo de David durante uma fuga. Em uma caçada solitária, Ellie encontra David e, sem saber do risco que corre, aceita dividir comida com ele. No entanto, o que parecia ser apenas um encontro comum vira um pesadelo. David descobre que Ellie viajava com Joel e decide capturá-la, tentando convencê-la a se unir ao seu grupo.

Conforme o episódio avança, o terror aumenta. Ellie descobre que David é canibal e que alimenta seu grupo com carne humana. Além disso, fica claro que ele exerce um controle abusivo sobre seus seguidores, agindo como um líder de uma seita. Quando Ellie tenta fugir, David a persegue dentro de um restaurante em chamas e no auge do confronto, ele tenta abusar da jovem, mas ela consegue se defender e o mata de forma brutal.

O reencontro de Joel e Ellie

Enquanto Ellie enfrentava os horrores causados por David, Joel se recuperava de um ferimento grave. Ao recobrar forças, o protagonista parte desesperadamente em busca da menina.

O reencontro ocorre do lado de fora do restaurante em chamas, com Ellie ainda em estado de choque. Joel a acolhe com um abraço e, num gesto de carinho, a chama de baby girl ("garotinha") — mesma expressão que ele usou com sua filha Sarah no primeiro episódio da série.

Joel resgata Ellie dos Vaga-lumes

Depois de uma jornada marcada por perigos, Joel e Ellie finalmente chegam ao seu destino no nono e último episódio da temporada, 'Procure a Luz'. O capítulo começa com um flashback que conta a história da mãe de Ellie e que mostra as origens de sua imunidade.

Logo em seguida, Joel e Ellie são capturados pelos Vaga-lumes e levados ao hospital onde está Marlene, líder do grupo. Lá, Joel descobre que a cirurgia para desenvolver a cura exigirá a retirada do Cordyceps do cérebro de Ellie — o que inevitavelmente causará sua morte.

Devastado pela possibilidade de perdê-la, Joel toma uma decisão e elimina quase todos os Vaga-lumes no hospital, incluindo Marlene, que ainda tentava convencê-lo a permitir o procedimento.

Ele carrega Ellie inconsciente até um carro e foge em direção a Jackson, onde pretende viver com seu irmão Tommy. Na cena final, quando Ellie acorda, ela questiona Joel sobre o que aconteceu. Ele mente, dizendo que os Vaga-lumes já haviam tentado outras vezes com pessoas imunes e que a busca por uma cura fracassou.