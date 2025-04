Série dos Lanternas Verdes é a nova True Detective? Diretor responde

‘Lanterns’, série da HBO, é baseada nos heróis da DC Comics - Foto: Divulgação

As gravações do piloto de ‘Lanterns’, série da HBO baseada nos heróis da DC Comics, já encerraram. O diretor do episódio, James Hawes, confirmou a informação e comentou a comparação da série a ‘True Detective’, um dos maiores sucessos da emissora.

“[A série] parece e tem uma sensação de corrompida", explicou o cineasta na conversa. "Você conhece esses dois caras, mas há uma sagacidade e uma comédia que você não espera ver em True Detective. Ela tem, em muitas formas, uma estrutura de filme de dupla policial em viagem na trama, de lá para cá, que é muito sofisticada”, disse, em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Ele afirmou achar a comparação válida. “Eu acho a comparação válida por isso. As pessoas ainda vão pensar ‘O que você estava falando sobre?’ em algum grau, mas eu também penso em ‘Onde os Fracos Não Tem Vez’, ‘Fargo’ e coisas que tem algo do interior dos Estados Unidos em seu coração.”

Sobre o que é a série?

Série terá oito episódios | Foto: Reprodução | DC Comics

Lanterns mostrará um jovem John Stewart (Aaron Pierre) e um já veterano Hal Jordan (Kyle Chandler) envolvidos em um mistério obscuro e terrestre enquanto investigam um assassinato no coração dos Estados Unidos.

Algumas especulações apontam que o assassinato em questão será de um membro da tropa Lanterna Verde, uma espécie de força policial da Galáxia, e é assim que Stewart ganhará o anel que dá aos membros do grupo o poder se criar objetos feitos de luz verde.

Com oito episódios confirmados, a produção será comandada por Damon Lindelof, de ‘Lost’ e ‘Watchmen’, Chris Mundy, de ‘Ozark’, e Tom King, roteirista de quadrinhos da DC, que escreveram juntos a história.

A série ainda conta com nomes como Justin H. Britt-Gibson (‘Counterpart’), Breannah Gibson (‘Pinguim’) e Vanessa Baden Kelly (‘A Vida Sexual das Universitárias’) na equipe de roteiristas.

Além de Pierre e Chandler, o elenco conta com Kelly Macdonald (‘Boardwalk Empire’) e Ulrich Thomsen como o vilão Sinestro.

Lanterns ainda não tem data de estreia confirmada, mas chega à HBO e Max no meio de 2026.