The Last of Us x Abby e Eugene: entenda mudança na história

Abby apareceu na segunda temporada da série - Foto: Reprodução

A segunda temporada de 'The Last of Us' trouxe mudanças importantes na adaptação da história da personagem Abby, vivida por Kaitlyn Dever. Diferente do jogo, onde a trajetória da personagem é revelada aos poucos, a série apresenta Abby logo de início como uma antagonista em busca de vingança.

Durante uma coletiva de imprensa, o criador da franquia, Neil Druckmann, explicou o motivo da alteração, conforme divulgado pelo Estadão.

No jogo, você imediatamente forma uma conexão empática com ela porque vocês estão sobrevivendo juntos, correndo pela neve, lutando contra infectados e, assim, podemos reter coisas e fazer disso um mistério que será revelado mais tarde Neil Druckmann

Druckmann acrescentou que, na série, essa abordagem seria inviável. "Não podíamos fazer isso na série porque você não está jogando como ela. Se fôssemos seguir um cronograma muito semelhante, os espectadores teriam que esperar muito tempo [para entender a história de Abby]", concluiu o roteirista.

O primeiro episódio da nova temporada foi ao ar no domingo, 13, e os próximos episódios serão lançados semanalmente, sempre aos domingos, às 22h, no canal HBO.