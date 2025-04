Harry Potter: Confira o elenco confirmado da nova série da HBO

A produção, que ainda não tem data exata de estreia, deve chegar ao público entre 2026 e 2027 - Foto: Divulgação

A série de Harry Potter da HBO já tem seus primeiros nomes confirmados — e, ao contrário do que muitos esperavam, os protagonistas ainda não estão entre eles. A emissora divulgou oficialmente os atores escalados para viver personagens importantes, mas coadjuvantes na trama, como Dumbledore, Snape e Hagrid.

Segundo a revista Variety, John Lithgow interpretará Albus Dumbledore, Janet McTeer será Minerva McGonagall, Paapa Essiedu viverá Severo Snape, e Nick Frost ficará com o papel de Rúbeo Hagrid. Além deles, também estão confirmados Luke Thallon como o Professor Quirrell e Paul Whitehouse como Argus Filch.



A decisão da HBO de anunciar primeiro os intérpretes dos personagens coadjuvantes tem gerado especulações sobre quando será divulgado o elenco principal, especialmente em relação ao trio protagonista — Harry, Rony e Hermione — além de figuras centrais como Draco Malfoy, a família Weasley e os Dursley.

A HBO descreve a série como uma “adaptação fiel” dos livros de J.K. Rowling. “Explorando todos os cantos do mundo bruxo, cada temporada levará Harry Potter e suas incríveis aventuras para públicos novos e antigos”, afirma a descrição oficial. A expectativa é de que a série tenha sete temporadas, cada uma dedicada a um livro da saga.

A produção, que ainda não tem data exata de estreia, deve chegar ao público entre 2026 e 2027.



Confira quem são os atores já confirmados:

John Lithgow como Dumbledore

John Lithgow será Dumbledore | Foto: Reprodução

John Lithgow foi o primeiro ator confirmado no elenco e dará vida a Albus Dumbledore, diretor da escola de magia Hogwarts — personagem que já foi interpretado por Michael Gambon, Richard Harris e, em sua versão mais jovem, por Jude Law nos filmes.



Conhecido por interpretar o Trinity Killer na série de sucesso Dexter, John Lithgow também atuou na comédia Uma Família de Outro Mundo (3rd Rock from the Sun) e em filmes como Shrek, Interestelar, As Aventuras de Buckaroo Banzai e Conclave, este último recentemente indicado ao Oscar de Melhor Filme.

Paapa Essiedu como Severus Snape

Paapa Essiedu será Severus Snape | Foto: Reprodução

Paapa Essiedu interpretará Severus Snape, personagem considerado um dos antagonistas da saga e conhecido por ser professor de Poções em Hogwarts, além de assumir a disciplina de Defesa contra as Artes das Trevas posteriormente.



Nos cinemas, a versão mais icônica do personagem foi vivida por Alan Rickman, com versões mais jovens interpretadas por Benedict Clarke e Alec Hopkins. Paapa Essiedu já atuou em séries como I May Destroy You e Gangs of London, além de integrar o elenco do filme De Volta ao Mar.

Nick Frost como Rúbeo Hagrid

Nick Frost será Rúbeo Hagrid | Foto: Reprodução

Nick Frost interpretará Rúbeo Hagrid, zelador de Hogwarts e um dos primeiros aliados de Harry na história. No cinema, o personagem foi vivido por Robbie Coltrane, com Martin Bayfield interpretando sua versão mais jovem.



Conhecido por seu trabalho em comédias, Nick estrelou filmes como Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e Ataque ao Prédio. Na televisão, sua atuação mais recente foi como a voz do andróide SM-33 em Skeleton Crew, série do universo Star Wars.

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Janet McTeer será Minerva McGonagall | Foto: Reprodução

Janet McTeer foi escalada para interpretar a professora Minerva McGonagall, personagem que nos filmes foi vivida por Maggie Smith e, em sua versão mais jovem, por Fiona Glascott.



A atriz já atuou em produções como os filmes O Menu e Como Eu Era Antes de Você, além de séries como Ozark e Kaos.

Paul Whitehouse como Argus Filch

Paul Whitehouse será Argus Filch | Foto: Reprodução

Paul Whitehouse foi escalado para interpretar Argus Filch, o severo zelador de Hogwarts. Nos filmes, o personagem foi vivido por David Bradley.



Paul é um comediante britânico veterano, conhecido por seu trabalho no humor, mas também já atuou em filmes populares como Alice Através do Espelho e A Noiva Cadáver.

Luke Thallon como Professor Quirrell

Luke Thallon será o Professor Quirrell | Foto: Reprodução

Luke Thallon dará vida ao Professor Quirrell, personagem que ganhou destaque no primeiro filme da franquia, Harry Potter e a Pedra Filosofal, onde foi interpretado por Ian Hart.



Embora ainda em início de carreira, Luke assume na série seu primeiro papel de destaque. Anteriormente, ele teve uma participação menor e não creditada no filme A Favorita, dirigido por Yorgos Lanthimos.