GRATUITO: Cineclube exibe Uma Noite Em 67 com presença de Capinan

Caetano Veloso foi um dos finalistas do festival - Foto: Reprodução

O Cineclube ALB dá sequência à sua programação com a exibição do documentário 'Uma Noite Em 67', nesta quarta-feira, 16 de abril, às 16h, na sede da Academia de Letras da Bahia, em Salvador. Dirigido por Ricardo Calil e Renato Terra, o filme resgata os acontecimentos do III Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, realizado em 21 de outubro de 1967.

Entre os finalistas do festival estavam nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Mutantes, Roberto Carlos, Edu Lobo e Sérgio Ricardo, cuja quebra do violão em protesto tornou-se um dos episódios mais lembrados de sua carreira. Com imagens de arquivo e performances das canções concorrentes, o documentário revisita o surgimento do tropicalismo e os embates artísticos daquele período.

Após a exibição, haverá um bate-papo com os membros da ALB José Carlos Capinan e Edilene Matos. Capinan é coautor da música 'Ponteio', composta com Edu Lobo e interpretada por ele ao lado de Marília Medalha na histórica noite de 1967. A canção foi a vencedora do festival.

“Ponteio é uma música que carrega muito daquilo que nós vivíamos, da estética que estávamos buscando”, contou Capinan, em outras ocasiões sobre a parceria.

O projeto é uma iniciativa dos acadêmicos Carlos Ribeiro e Décio Torres, que idealizaram o CINECLUBE ALB como um espaço de exibição e debate em torno de obras do cinema nacional e internacional. A proposta é que os encontros promovam reflexão e diálogo entre público e convidados.