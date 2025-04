Galã de novelas é preso nos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Instagram

O ator cubano-americano William Levy, conhecido por protagonizar sucessos como Café com Aroma de Mulher, Cuidado com o Anjo e Sortilégio, foi preso nesta segunda-feira, 14, no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pelo canal NBC, o galã de 44 anos foi detido pelas autoridades locais sob as acusações de intoxicação desordeira em público e invasão de propriedade.

Levy foi levado para a Cadeia Principal de Broward, em Weston, onde permanece sob custódia. Até o momento, não há informações oficiais sobre fiança ou liberação.

O ator já enfrentou momentos delicados com o público anteriormente. Durante as gravações de Café com Aroma de Mulher, na Colômbia, uma fã tentou invadir a fazenda onde a novela era filmada para se declarar a ele. A atriz Laura Londoño, que contracenou com Levy, relatou o episódio:

“Uma fã muito apaixonada, parece que ela persegue ele por todo o mundo, chegou aqui na locação onde estamos gravando. Não sei como essa mulher chegou aqui, dizendo que tinha que ver ele, pois eles eram amantes desde pequenos, que ele devia sua carreira para ela”, contou.

Ainda não há pronunciamento oficial de William Levy ou sua assessoria sobre a prisão.