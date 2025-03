Tempo rei, tempo Gil: em Salvador, baiano se despede dos palcos com emoção e homenagens

Foi uma noite em que o passado, o presente e o futuro se encontraram - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O tempo, senhor de tudo, fez de Salvador o ponto de partida para a última grande travessia de Gilberto Gil pelos palcos do mundo. No primeiro show da turnê “Tempo Rei”, neste sábado, 15, em Salvador, o artista baiano cantou para sua cidade, onde a música nasceu com ele e se espalhou afora.

Foi uma noite em que o passado, o presente e o futuro se encontraram, ilustrados por uma grande espiral no centro do palco. Sereno, como de costume, o artista guiou o público por uma viagem que transcendeu o tempo. Canções eternas e diversas do seu repertório como Andar com Fé, Não Chore Mais, Esperando na Janela, Palco, A Novidade, e Toda Menina Baiana, se misturaram aos versos da própria Tempo Rei, que deu nome à turnê, e trouxeram consigo a simbologia perfeita para o momento.

Com sua voz inconfundível e presença carismática, ele interagiu com o público, que lotou a Arena Fonte Nova - foram 53 mil lugares comprados - relembrando momentos marcantes de sua trajetória e reforçando a importância da capital baiana em sua vida e obra.

“É um prazer enorme encontrá-los aqui, ter trazido vocês aqui, eu e os nossos queridos músicos, fazendo nesta noite, este repertório, nessa despedida dos grandes espetáculos que já venho fazendo há mais de 60 anos. Estarmos aqui juntos é o sentido profundo de ter-me dedicado, nós termos-nos dedicado a esta longa carreira”, afirmou o cantor, que até sambou no palco.

O show, dedicado ao público e a ele mesmo, também tinha outra “dona” especial: a filha Preta Gil, presença ilustre na plateia após ter passado dez dias internada em Salvador, por conta de uma infecção urinária decorrente do seu tratamento contra o câncer.

“Esse show é pra mim, pra todos nós, mas especialmente para minha querida filha Preta, que está ali sentadinha”, declarou Gilberto Gil, com carinho, antes de seguir com sua apresentação.

O tempo passou, mas a essência de Gilberto Gil permanece intacta. Munido de um grande aparato técnico-tecnológico, com direito a fogos de artifício, efeitos especiais, e filmagem com drones, além de seus grandes parceiros, a guitarra e o baixo, ele cantou e encantou, fazendo da despedida um rito de celebração.

Na banda, o tempo também se fez presente com a presença dos filhos, netos e agregados da família, que há tempos fazem parte de sua caminhada musical. Na guitarra, estava João Gil, primeiro neto. Na bateria, José Gil, o filho caçula. Nos vocais, Nara Gil, a filha mais velha. A direção musical do espetáculo ficou por conta do filho Bem Gil.

Quem também deu o tom foi o sanfoneiro Mestrinho. E o encerramento, ilustre, ainda trouxe duas grandes surpresas: Russo Passapusso, vocalista da Baiana System, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, nas interpretações de Filhos de Gandhi e Toda Menina Baiana.

Mas quem também “deu as caras” foi o amigo Chico Buarque, com quem Gil manteve um grande diálogo. O cantor e compositor surgiu em um vídeo e relembrou o período da ditadura e falou sobre a icônica canção Cálice, assinada por ele e Gil. “Essa música retrata bastante aquele momento político do Brasil e o 'Cálice', que é justamente a censura, o 'Cálice' do verbo calar. E essa música acabou sendo censurada, a música que falava da censura foi censurada. Começaram a desligar os microfones, desligaram o do Gil, desligaram o meu, foram desligando um a um”, contou Chico.

O show emocionou ao mostrar vítimas da ditadura, entre elas, o deputado Rubens Paiva, retratado no sucesso ‘Ainda Estou Aqui’ e o jornalista Vladimir Herzog, que atuou na Bahia. O amigo Caetano Veloso, que assim como Gil, também chegou a ser preso no período do regime militar, foi lembrado. Como resposta, o anfitrião da festa recebeu dos fãs em coro o pedido: Sem Anistia!

A turnê, que passará por diversas cidades no Brasil e no exterior, promete ser uma grande celebração da música e do legado do cantor e compositor. Mesmo se despedindo das grandes turnês, Gilberto Gil deve seguir ativo na música, participando de projetos pontuais e apresentações especiais.

Os fãs que acompanharam o show em Salvador saíram emocionados, cientes de que presenciaram um momento histórico da MPB. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Bruno Monteiro, Secretário da Cultura da Bahia, compartilhou sua visão sobre Gilberto Gil e a importância de sua despedida para a cultura brasileira. "Gil é um mestre da nossa música, da nossa cultura. É um Orixá vivo do Brasil e prestigiá-lo é sempre uma alegria, uma emoção", afirmou Monteiro, destacando a relevância do artista para a história do país.

E assim, sob as bênçãos do tempo rei, Gilberto Gil seguiu viagem. Mas sua música, essa nunca se despede.

29 de março – Rio de Janeiro – Farmasi Arena (Esgotado)

30 de março – Rio de Janeiro – Farmasi Arena (Esgotado)

05 de abril – Rio de Janeiro – Farmasi Arena (Data extra)

06 de abril – Rio de Janeiro – Farmasi Arena (Data extra)

11 de abril – São Paulo – Allianz Parque (Esgotado)

12 de abril – São Paulo – Allianz Parque (Esgotado)

26 de abril – São Paulo – Allianz Parque (Data extra)

31 de maio de 2025 – Rio de Janeiro – Marina da Glória (Data extra)

01 de junho de 2025 – Rio de Janeiro – Marina da Glória (Data extra)

07 de junho de 2025 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 – Belo Horizonte – Arena MRV

05 de julho de 2025 – Curitiba – Ligga Arena

09 de agosto de 2025 – Belém – Estádio Mangueirão

06 de setembro de 2025 – Porto Alegre – Beira Rio

15 de novembro de 2025 – Fortaleza – Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 – Recife – Classic Hall