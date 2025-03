Gilberto Gil dedica show a Preta Gil durante apresentação em Salvador

Gil cantou a canção ‘Drão’, que foi composta para a mãe de Preta Gil - Foto: Grazy Kaimbé | Ag. A TARDE

O show de Gilberto Gil, realizado neste sábado, 15, na Arena Fonte Nova, em Salvador, é parte de sua turnê de despedida, "Gil - Tempo Rei", que explora sua extensa carreira de mais de cinco décadas. A turnê é marcada pela emoção de Gilberto Gil ao se despedir dos palcos, depois de uma trajetória musical imensurável.

Durante o show, o artista compartilhou um momento especial no palco, dedicando uma parte do show à sua filha, Preta Gil, que havia recebido alta hospitalar no dia anterior, após enfrentar problemas de saúde.



“Esse show é pra mim, pra todos nós, mas especialmente para minha querida filha Preta, que está ali sentadinha”, declarou Gilberto Gil, com carinho, antes de seguir com sua apresentação.

Em seguida, Gil cantou a canção ‘Drão’, que foi composta para a mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha, como forma de reforçar o vínculo com a filha. Durante a execução da música, vídeos de Preta Gil e de sua mãe foram exibidos no telão, proporcionando uma homenagem emocionante. O público presente, emocionado, reagiu com gritos de carinho e apoio à cantora, que estava acompanhando a apresentação do pai.