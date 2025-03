Secretário da Cultura fala sobre despedida de Gilberto Gil dos palcos

Bruno Monteiro compartilhou sua visão sobre Gilberto Gil - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Gilberto Gil, ícone da Música Popular Brasileira, se despede dos palcos com a turnê 'Gil - Tempo Rei', que faz sua última parada neste sábado, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A turnê marca o fim de mais de 50 anos de carreira do artista, que decidiu reduzir suas atividades devido à exaustão causada pelas longas viagens e pela exigência de uma grande estrutura.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Bruno Monteiro, Secretário da Cultura da Bahia, compartilhou sua visão sobre Gilberto Gil e a importância de sua despedida para a cultura brasileira. "Gil é um mestre da nossa música, da nossa cultura. É um Orixá vivo do Brasil e prestigiá-lo é sempre uma alegria, uma emoção", afirmou Monteiro, destacando a relevância do artista para a história do país.



Bruno também expressou a emoção especial que esse show carrega, principalmente por ocorrer na Bahia, terra natal de Gil. “Hoje, na abertura dessa turnê de despedida, tem uma emoção especial. Óbvio, por começar pela Bahia, mas por ser uma turnê de despedida”, disse.

Para ele, a oportunidade de estar presente no último show da turnê é uma forma de demonstrar o quanto Gilberto Gil é essencial para a cultura brasileira: “E que bom que a gente pode prestigiar, aplaudir, dizer para Gil o quanto ele é importante, fenomenal, gigantesco pra cultura brasileira.”