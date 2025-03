Zé Vaqueiro alerta sobre golpe de IA com filho falecido

Arthur faleceu em julho de 2024, aos 11 meses. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Zé Vaqueiro alertou em suas redes sociais o uso de golpes com a imagem e voz dele e a do seu filho, feitos com inteligência artificial. Arthur faleceu em julho de 2024, aos 11 meses.

O artista alertou também para a importância de estar atento, já que há relatos de pessoas que foram vítimas dos criminosos.

"Vim aqui fazer um alerta para vocês: seguidores estão me mandando um vídeo feito com inteligência artificial, onde usam a situação do meu filho, estão usando a minha voz, estão usando a minha imagem, para aplicar golpes nas pessoas", iniciou Zé Vaqueiro.

O cantor reforçou o alerta sobre as vítimas: "Eu falo pra vocês tomarem muito cuidado com esses vídeos que vocês veem na internet, feitos com inteligência artificial pra que vocês não saiam prejudicados".

O artista afirma já ter tomado as providências: "Estou conversando com o pessoal das plataformas para esses vídeos serem derrubados. Mas falo e deixo meu alerta aqui pra que vocês não sejam prejudicados: tomem muito cuidado com esses golpistas".