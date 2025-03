Carros de luxo de jogadores do Bahia e famosos vão te surpreender

O gosto pela exclusividade, aliado à fama que traz prestígio e, muitas vezes, dinheiro — e com ele, facilidades — leva alguns famosos a desembolsarem quantias exorbitantes na aquisição de carros de luxo. Com um mercado em constante crescimento, segundo dados do Detran-BA, apenas no primeiro semestre deste ano, o órgão de trânsito emplacou duas Ferraris, cujo valor somado chega a cerca de 6,6 milhões de reais.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE teve acesso, com exclusividade, a uma lista com nomes de alguns famosos que moram em Salvador, que recentemente adquiriram automóveis da linha premium.

Entre cantores e jogadores de futebol, em primeiro lugar, está o atacante Ademir, do Bahia, com uma BMW X6 avaliada em R$ 880 mil.

O meia campista do Esquadrão, Cauly, tem um Volvo Xc90, avaliado em R$ 329 mil.

O cantor de arrocha Silvano Salles tem uma RAM 3.500 Laramie, que custa cerca de R$ 490 mil.

O lateral-direito colombiano do Bahia, Santiago Arias, tem uma Toyota SW4, no valor de R$ 400 mil.

O cantor de axé Felipe Pezzoni tem um Volvo XC90, avaliado no valor de R$ 530 mil .

O atacante uruguaio do Bahia, Lucho Rodriguez, tem uma BMW 320 M Sport, avaliada no valor de R$ 380 mil .

* As fotos apresentadas são de carros dos modelos comprados pelos famosos, não necessariamente os veículos que pertencem a eles