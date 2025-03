Humorista Tiago Banha fala sobre sua ligação com Gilberto Gil: "Avô"

Tiago fez questão de destacar o carinho e respeito que sempre teve pelo artista - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

Tiago Banha, humorista, conversou com exclusividade ao Portal A TARDE sobre sua relação com o ícone da música brasileira, Gilberto Gil, e sobre o show que marca a despedida do cantor dos palcos em Salvador. A apresentação de Gil acontece hoje, sábado, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova, e promete explorar sua longa carreira de mais de cinco décadas.

Sobre a influência de Gil em sua vida, Tiago fez questão de destacar o carinho e respeito que sempre teve pelo artista. “Eu queria que Gil fosse meu avô, primeiro porque quem me ensinou a gostar dele foi meu pai. Meu pai tem uma admiração muito grande por ele, que eu acho até que excede um pouco a relação artístico-musical”, revelou o comediante. Ele lembrou ainda de como Gil sempre esteve presente em sua casa, tanto pela influência paterna quanto materna: “Gil foi um dos primeiros artistas que eu acompanhei desde a minha infância, tanto por causa do meu pai quanto da minha mãe. Então, ele era muito presente na minha casa.”



O humorista também ressaltou o impacto de Gilberto Gil na música brasileira e, de forma mais ampla, na carreira de artistas, principalmente os negros. "Gilberto Gil talvez seja o ponto mais alto que um artista brasileiro tenha conseguido alcançar", disse. Para Banha, a influência de Gil é algo inevitável para qualquer artista: "Todo artista, sobretudo o negro, tem a influência de Gilberto Gil no seu trabalho de alguma forma, e comigo não é diferente."

Para Tiago, Gil representa mais do que uma inspiração musical, sendo também uma referência profissional para qualquer artista. "Gil é o objetivo da carreira de qualquer artista", completou o humorista.

Além de seu amor pela música, Tiago Banha também compartilhou novidades sobre sua carreira. Ele está em cartaz com um show de comédia todos os domingos de março no Teatro Sesi e revelou que seu grupo, Vatapá Comedy Club, fará mais apresentações em Salvador ainda este ano. “Talvez a gente faça show na Concha de novo; fica aí o questionamento. Também vamos continuar produzindo conteúdo para a internet, que é o grande meio divulgador do nosso trabalho”, comentou.