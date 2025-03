Viral do arrocha, J. Eskine promete mais sucessos: "10 músicas gravadas"

Jovem compositor atualmente ocupa as duas primeiras colocações no Spotify Brasil e Portugal - Foto: Divulgação

Aos 25 anos, J. Eskine é a mais nova revelação da música brasileira, e sua popularidade deve crescer ainda mais neste ano. O jovem compositor, que há cerca de 4 meses cantava dentro do ferry-boat, atualmente ocupa as duas primeiras colocações no Spotify Brasil e Portugal, com os hits “Resenha do Arrocha” e “Mãe Solteira”.

“Fui de 0 a 100 em quatro meses. Estou vivendo um sonho. Não é todo garoto da periferia, que sonha em ser cantor profissional e consegue alcançar ao topo da maior plataforma digital de música. Há quatro meses, eu cantava no Ferry. Hoje, ver minhas duas únicas músicas lançadas ocupando os primeiros lugares no Spotify é um sonho”, revela.

Eskine conta que, apesar de já trabalhar com música há 10 anos, foi após o lançamento de “Resenha do Arrocha”, uma parceria com 10 compositores, que ele viu sua vida mudar em poucos meses. Mesmo com a agenda lotada, entre compromissos profissionais e shows, ele garante que tem mais 10 canções gravadas, prontas para serem lançadas.

“Tenho mais de 10 músicas guardadas para serem lançadas. E te garanto que são todas boas. Por isso, estamos montando um planejamento, com um cronograma de lançamento e em breve vocês poderão ouvir”, prometeu.