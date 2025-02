J. Eskine chega “do nada” em bar de Salvador e canta 'Resenha do Arrocha'

Jonathan Eskine é o dono do hit ‘Resenha do Arrocha’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor baiano Jonathan Eskine, dono do hit ‘Resenha do Arrocha’, surpreendeu os clientes de um bar no bairro de Itapuã, em Salvador, ao chegar “do nada” e começar a cantar o seu grande sucesso na noite desse domingo, 2.

“Está tocando a minha música ali no bar. Vou parar do nada. Mandei parar o carro, vou cantar agora”, disse o artista.

O público se empolgou com a presença de Eskine e algumas pessoas chegaram a levantar para fazer vídeos e interagir com o cantor.

Ele compartilhou um vídeo do momento em seu perfil no Instagram e os internautas elogiaram a atitude do cantor. “Se esse cara me faz uma surpresa dessa, eu viro mais rico ainda e peço mais 35 baldes de cerveja”, brincou um seguidor. “Um hino é um hino”, disse outro. “Que exemplo de humildade, sem acreditar até agora, continue assim”, enalteceu mais um. Outro escreveu: “Continue assim painho, humildade essência da vida”.

Assista ao vídeo: