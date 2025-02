Gibi relança “Naipe de Vagabundo” após dueto com O Poeta

Com o lançamento, Gibi finaliza uma sequência de oito canções - Foto: Vini Soares

Gibi relançou a faixa “Naipe de Vagabundo”. Em sua versão original, a música tem mais de 3 milhões de execuções nas plataformas de áudio, em um dueto com O Poeta.

Com o lançamento, Gibi finaliza uma sequência de oito canções apresentadas pelo selo Ubaque Musical, que podem ser ouvidas no EP “Ubaque - Live Session Gibi”.

“'Naipe de Vagabundo’ foi a música que abriu muitas portas para mim. Hoje, ver ela sendo tocada com banda foi muito especial. Acredito que a galera também vai gostar dessa versão dela. A música fala como se fosse uma vivência na favela, uma festa e duas pessoas se envolvendo. Seguindo com um ritmo muito forte e dançante, que é o pagotrap”, explica o músico, que explora em seus trabalhos as sonoridades características do R&B, trap e pagotrap.

Criado na Liberdade, o cantor e compositor homenageia suas raízes. “Minhas referências sempre vieram da rua. Eu cresci na Liberdade e tinha um bar na frente de minha casa que era o dia todo com música de pagode, Kannário, Robbysão, Harmonia, então sempre foram músicas muito percussivas. Já quando eu pensei em Gibi, eu vim muito no estilo de trap e RNB, e acabei conhecendo o pagotrap”, explica o artista, que criou o nome “Gibi” há seis anos.

Além de “Naipe de Vagabundo”, o EP tem ainda "Não vou mais te procurar", seu sétimo lançamento pelo Ubaque Musical, no dia 17 de janeiro. “Eu escrevi a letra e com Salamanka e Tainã Troccoli produzimos juntos. A música fala sobre um amor não correspondido e sobre a não dependência emocional. Essa música a gente sempre canta nos shows, mas ela nunca foi lançada. No projeto do Ubaque tive a oportunidade de lançar e tudo da melhor forma. Meu público sempre pediu para lançar ela logo, porque é uma música que sempre canta bastante”, diz.