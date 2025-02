Netinho desiste do Carnaval de Salvador: 'festa de músicas estranhas'

Cantor estava afastado da folia na capital baiana nos últimos anos - Foto: Divulgação

Netinho, 58, fez um anúncio polêmico. O artista afirmou que não se apresentará no Carnaval 2025 de Salvador. O artista, que estava afastado da folia na capital baiana nos últimos anos, explicou que chegou até a cogitar seu retorno em 2024, mas não conseguiu ir em frente.

Apesar de estar fora do Carnaval de Salvador neste ano, Netinho confirmou shows em outras cidades do país. Em comunicado, o cantor detonou a folia baiana e disse se tratar de uma “festa infestada por músicas estranhas”.

"Eu, Netinho, decidi não mais cantar no Carnaval de Salvador em 2012, quando percebi que minha música -- tão amorosa e positiva -- não cabia mais na festa infestada por músicas estranhas, a meu ver. Passei a fazer meus dias de Carnaval fora de Salvador. No ano passado, 2024, por causa de muitos pedidos de fãs de Salvador, fui a Saltur e ofereci uma puxada de trio, sem bloco, do Campo Grande até a Praça Castro Alves, voltando por toda Carlos Gomes até os Aflitos, como fiz muitas vezes no passado com blocos", relatou.

Voz de sucessos como ‘Milla’, ‘Capricho dos Deuses’ e ‘A Vida é Festa', Netinho contou que chegou a se oferecer para cantar no ano passado. "Ofereci meu show sem cachê para mim, apenas para banda e equipe. Seria um presente meu para Salvador. Infelizmente, as datas que eu tinha não se encaixaram com as possibilidades deles. Fechei todos os meus dias de Carnaval 2025 fora de Salvador, como fiz no ano passado. Desejo um excelente Carnaval a todos que brincarão o Carnaval em Salvador, terra que eu amo."

Veja o comunicado na íntegra: