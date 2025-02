Novo apresentador da Globo é filho de Heraldo Pereira? Saiba quem é

Heraldo Pereira é comparado com novo apresentador da Globo - Foto: Reprodução | Globo

A Globo de São Paulo vai estrear neste sábado, 1º, o Bom Dia Sábado, sob o comando de Marcelo Pereira e Sabina Simonato. Um detalhe, porém, tem chamado a atenção. O novo apresentador tem sido comparado a Heraldo Pereira.

O jornalista é uma figura conhecida nas participações diárias na previsão do tempo de alguns jornais de São Paulo. Além do Bom Dia Sábado, ele seguirá com o boletim diário no Hora 1 e no Jornal GloboNews.

Apesar do sobrenome igual ao de Heraldo Pereira, Marcelo não tem parentesco algum com o jornalista. O veterano, que faz parte do Bom Dia Brasil e atua na Globo há mais de três décadas, tem duas filhas: Mayara e Isadora.

Marcelo, por sua vez, está na emissora desde 2021, mas já atuou em diversas partes do Brasil. O profissional já passou pela reportagem em afiliadas da Globo no interior de São Paulo, no Acre e no Tocantins, entre 2017 e 2021. Entre 2015 e 2017, foi chefe de reportagem dos telejornais da Record.