Tempo Rei: paixão por Gil une gerações de fãs apaixonados em última turnê

Família Baracho se reuniu para o show de Gilberto Gil - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

"Tempo rei, oh, tempo rei, transforma as velhas formas do viver..."

A música de Gilberto Gil sempre atravessou gerações, e na noite de sua despedida das grandes turnês em Salvador, na noite deste sábado, 15, o tempo provou, mais uma vez, ser um mestre na arte de unir. Entre as milhares de vozes que cantaram junto com o mestre baiano, muitas pertenciam a pais e filhos que fizeram do show um encontro de memórias e afetos.

Foi o caso da família Baracho que compareceu em peso: da bisavó e matriarca até a pequena Ianan, de apenas 5 anos.



“Gil é tudo, ele ensina tudo. É uma pessoa que tem paciência em falar das coisas que ele acredita e que a gente também acredita”, diz Rose Baracho, a avó de Ianan. “A gente fez questão de vir, por além da música, a personalidade dele como cidadão, na sociedade, como ministro. Gil não é só do Brasil, Gil é mundo. É referência para o mundo como músico. Então, é importante a gente estar aqui nesse momento, é histórico, de ver a despedida dele dos palcos de uma certa forma”, completou Raimundo, marido de Rose.

Já a pequena Ianan destacou qual música não pode faltar no repertório: “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, tema da série de televisão baseada na obra de Monteiro Lobato. E dentro dos mistérios do tempo, ela também protagoniza um: o último show em turnê de Gil é o primeiro que ela frequentou na vida. “Eu espero que ela lembre, porque isso é um marco”, afirmou o pai, André Marques.

Não muito longe da idade de Ianan, Antônio, de 11 anos, também veio curtir Gil, ao lado do irmão João Pedro, de 13, e dos pais, Guilherme e Georgia. Veio do garoto a motivação para que a família sergipana viesse a Salvador prestigiar o cantor e ouvir, especialmente, a música “Extra”. ”Os meninos foram criados ouvindo música boa, e aí demandaram essa vinda. A gente, a princípio, não tinha comprado os ingressos, mas aí o Antônio quis vir, a gente entrou na maratona de comprar o ingresso e deu certo”, conta Georgia.

Família Rebouças no show de despedida de Gilberto Gil | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Para Guilherme, a escolha da capital baiana é mais do que especial: além de ser o berço de Gil e primeira parada da última turnê, a família também é torcedora declarada do Bahia, por acaso o dono da “casa”, onde acontece a apresentação.



“A energia daqui é diferente, tem a energia boa da terra”.