Ex de Davi Brito se pronuncia sobre processo de violência: "Medo"

Tamires Assis contou detalhes sobre o ocorrido - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Tamires Assis se pronunciou sobre a decisão judicial envolvendo o processo movido contra seu ex-namorado, Davi Brito. A modelo publicou uma sequência de stories em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 17, e explicou que a entrevista divulgada durante a reportagem do Jornal do Amazonas foi gravada meses atrás.

“Nessa reportagem tem o trecho de uma entrevista que aconteceu em agosto do ano passado. Naquele momento eu estava muito debilitada psicologicamente, muito mal. E aí essa reportagem pegou alguns trechos dessa entrevista e não especificaram isso pra vocês”, disse ela.

A morena ainda encorajou as seguidoras a denunciarem todo e qualquer tipo de violência. “Reafirmar o meu apoio a toda mulher que sofre violência. Seja ela psicológica, física, qualquer tipo de violência. Denunciem. Tenham coragem de lutar pela vida de vocês”, disparou.

“Porque assim vocês vão romper um ciclo de violência que pode se agravar e quem sabe no futuro se tornar um feminicídio e o fim da sua vida. Então tenham coragem de lutar por vocês e pela sua vida”, reforçou.

Tamires Assis relatou medo de fazer a denúncia

Tamires também confessou que teve medo de denunciar Davi. “Eu tive muito medo, com certeza, ao fazer essa denúncia, mas não importa quem esteja do outro lado. Infelizmente a violência psicológica é normalizada e não deve ser assim”, contou.

“É um assunto que dói muito meu coração, um assunto que eu não gosto de lembrar, mas é muito importante e necessário a gente se apoiar, se escolher e lutar pela nossa vida, se proteger e acreditar na Justiça. Eu acredito muito na Justiça de Deus e sei que ela não falha”, concluiu.

Relembre o relacionamento de Tamires e Davi

O relacionamento do ex-BBB com Tamires se tornou público durante o Festival de Parintins. Na ocasião, Davi Britou usou as redes sociais para se declarar para a dançarina e reforçar o quanto a achava bonita.

Os dois ficaram juntos entre junho e julho de 2024.

Mesmo curto, o relacionamento rendeu muitas polêmicas.

Tamires Assis quase chegou a viajar para Salvador para ficar com o amado, mas Davi cancelou o combinado em cima da hora. Ela já estava no avião para Brasília quando foi avisada que não deveria ir. Na ocasião, o ex-BBB afirmou que estava doente e chegou a publicar uma foto da internet em seu Instagram para "provar" que estava com 38° de febre.

Após descobrir que a foto era falsa, Tamires chegou a usar as redes sociais para afirmar que não continuaria com a relação.

Em agosto de 2024, Tamires fez uma denúncia contra o ex-BBB por ameaça.