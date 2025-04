Traição e acusações: Entenda a polêmica entre Maíra Cardi e a ex-nora

Maíra Cardi e a ex-nora protagonizaram uma confusão - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Maíra Cardi teve seu nome envolvido em uma nova polêmica nesta semana com a ex-nora: Anna Queiroz. Após realizar o casamento de seu filho mais velho, Lucas, a influenciadora fez um desabafo em seu perfil do TiTok e contou a história de vida do herdeiro.

Entretanto, a famosa acabou revelando detalhes íntimos do antigo relacionamento do rapaz, alegando que ele foi traído e humilhado pela ex-namorada. “Ele dizia que aceitava porque era um relacionamento aberto, mas só da parte dela. Até que descobri algumas coisas muito fortes que estavam acontecendo”, disse ela, sem citar o nome da moça.

“Falei que ele estava seguindo o meu exemplo: sendo passivo e traído. Quando percebi isso, mudei por ele. Não era só a minha vida que estava sendo destruída”, completou ela, que foi traída mais de 30 vezes pelo ex-marido, o ex-BBB Arthur Aguiar.

Ex-nora rebate acusação de traição

Apesar de não ter seu nome citado na publicação da ex-sogra, a jovem Anna Queiroz se pronunciou sobre as acusações feitas por Maíra e expôs fatos íntimos do relacionamento com Lucas, explicando que a famosa foi quem sugeriu que o casal abrisse o namoro e ficasse com outras pessoas.

“Desde o começo, houve envolvimento externo, não era só de nós dois o relacionamento. Eu passei anos não falando nada sobre, fazendo com que as pessoas apagassem completamente meu envolvimento com eles. Mas, isso não acontece. Eu não ia falar nada porque eu tinha muita consideração, mas não tiveram consideração pela minha parte”, disparou.

Ideia de relacionamento aberto partiu de Maíra Cardi?

“Quem teve a ideia foi a mãe dele! Nosso relacionamento não estava dando certo e eu não queria mais estar em um relacionamento, onde meu parceiro tinha clinicamente comprovada baixa testosterona, não saia do quarto e não queria fazer nada”, explicou Anna Queiroz, ex-nora de Maíra.



Segundo a jovem, eles abriram o relacionamento após perceberem que não estava dando certo. “Eu não queria aquilo. Ele disse: 'vamos abrir o relacionamento porque eu prefiro que você satisfaça suas vontades, do que te perder'. Fiz errado em aceitar? Claro que fiz errado! Mas, parece que coagi um menino maravilhoso e perfeito a fazer coisas que ele não queria’”, completou.

Pressão estética: Maíra Cardi é acusada de interferir na relação

A jovem ainda confessou que Maíra exercia uma pressão estética nela, que chegou a passar fome por 7 dias para tentar emagrecer e entrar no padrão da sogra. “Como podia. Filho e nora, da pessoa mais ‘pica’ em emagrecimento do Brasil, gordos. Isso é um absurdo. Precisam emagrecer. E fizemos. Foi bom, foi ótimo”, relembrou.

“Chegou uma época que eu estava me sentindo bem, e a pessoa virou pra mim e falou: ‘Faz a dieta, você vai emagrecer, vai ficar com o corpo perfeito.’ E eu virei e falei: ‘Eu tô bem com meu corpo, tá bom.’”, completou.

“A pessoa virou pra mim: ‘Você tá gorda, sim. Faz a dieta, menina, que você vai ficar com o corpo perfeito.’ Aí vai eu ficar em jejum de sete dias”, concluiu ela, deixando claro que só falou publicamente sobre o assunto após ser envolvida na situação.

Lucas, filho de Maíra, defende a mãe

Indignado com a exposição feita por Anna, Lucas usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto e saiu em defesa de sua mãe, Maíra Cardi.

O rapaz publicou um texto em seu perfil do Instagram e alegou que a ex tem problemas familiares e por isso tenta descontar em outras pessoas.

“Eu nunca fui de expor. Mas não vou me calar diante de tantas mentiras. Não queria expor a Ana, nunca abri a boca para falar dela, mas a escolha foi dela ao inventar coisas”, iniciou ele, listando os argumentos logo em seguida.

“1 – Minha mãe nunca foi contra o meu relacionamento e nunca opinou, mesmo vendo situações com as quais discordava. E mesmo a Ana tendo colocado minha família em risco algumas vezes – trazendo pessoas e situações que representavam perigo, sem autorização ou conhecimento da dona da casa – prefiro não entrar em detalhes”, disparou.

“2 – No depoimento da minha mãe, ela teve uma única intenção: dizer que me ver repetindo os passos dela foi o que a fez mudar. Não era sobre ninguém além de nos dois e nossas escolhas”, destacou.

“3 – Ela não contou NADA sobre o fim do meu relacionamento, nem sobre os danos que isso me causou, ou os perigos que a Ana trouxe para minha família. E eu espero não ter que contar aqui por que eu e Ana somos tão diferentes, e porque, de verdade, o fim foi necessário. Não gostaria de expor quem ela é”, completou.

Relacionamento por interesse financeiro

O jovem ainda confessou que Anna era orientada a namorar com ele por causa do dinheiro de Maíra.

“Um dos motivos pelos quais minha mãe aceitava e fazia vista grossa para certas atitudes da Ana – inclusive quando ela colocava nossa família em risco ou me machucava – era porque ela tinha muita pena da Ana. A família dela era bastante disfuncional”, explicou Lucas.

“Por várias vezes, a Ana contou pra minha mãe que a própria mãe dela a obrigava a continuar comigo, não aceitava o término porque minha família era rica, e dizia que a Ana não podia perder “a chance da vida dela”. Ela chegou a dizer que era obrigada a continuar morando com a gente, entre outras coisas que compartilhava. Tivemos pena e resolvemos acolher”, concluiu.