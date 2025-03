Megashow de Lady Gaga no Rio supera estrutura do de Madonna

Lady Gaga vai se apresenta na capital carioca - Foto: Reprodução | YouTube

Para a alegria dos “little monsters”, o megashow de Lady Gaga no Rio de Janeiro foi confirmado há algumas semanas e vai acontecer no dia 3 de maio, de forma gratuita, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Novos detalhes do palco do evento foram divulgados nesta sexta-feira, 21. Segundo o Gshow, o projeto contará com um palco de 1.260 metros quadrados e 2,20 metros de altura da base na areia. O sócio da Bonus Track, produtora responsável pelo evento, Luiz Guilherme Niemeyer, afirmou que o objetivo é facilitar a visão de quem estiver na praia.

“No fundo, como parte do show, teremos um mega painel de LED de última geração. E ao longo da praia, também serão instalados 10 telões de LED reproduzindo as imagens da apresentação da artista”, pontuou o executivo.

Megashow

Também foi confirmado que essa versão do palco será maior do que a usada por Madonna na The Celebration Tour, em 2024, que tinha 812 metros quadrados. O show de Lady Gaga será baseado no álbum Mayhem, lançado no último dia 3 de março. Essa será a segunda vinda da artista ao Brasil.