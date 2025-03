Oficial! Lady Gaga anuncia show de graça no Brasil: "Preparem-se"

Rumores sobre a vinda da cantora circulavam desde o ano passado - Foto: Divulgação

Após meses de especulação, agora é oficial: Lady Gaga fará um show gratuito na praia de Copacabana no dia 3 de maio. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 21, pela própria artista. A apresentação faz parte do projeto Todo Mundo no Rio, iniciativa que busca atrair grandes artistas para performances gratuitas na cidade, impulsionando o turismo após o Réveillon, o Carnaval e o fim do verão.

Os rumores sobre a vinda da cantora circulavam desde o ano passado, e a confirmação veio em um momento estratégico: o show acontecerá pouco depois do lançamento de seu novo álbum, Mayhem, previsto para 7 de março. O evento terá transmissão ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay, ampliando ainda mais o alcance da apresentação.

No Instagram, Lady Gaga se disse honrada por vir ao Rio e relembrou quando cancelou o show do Rock in Rio 2017. Na época, a cantora teve crises de fibromialgia, doença que provoca dores na musculatura do corpo todo, e não conseguiu se apresentar. O post dela "Brazil, I´m devastated" ("Brasil, estou devastada") e o vídeo de fãs desolados com a notícia de que "ela não vem mais" viraram memes.

"É uma grande honra ser convidado para cantar para o Rio — durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos pequenos monstros. Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizado. Sua compreensão de que eu precisava daquele tempo para me curar significou o mundo para mim. Agora estou voltando e me sinto melhor do que nunca e estou trabalhando muito para garantir que este show seja algo que vocês nunca vão esquecer. Preparem-se para o MAYHEM na praia", publicou.