Bell Marques sem bandana: vídeo do cantor viraliza e causa na web

Bell Marques apareceu sem bandana em vídeo - Foto: Divulgação

Grande nome do Carnaval de Salvador, Bell Marques possui uma marca regitrada há décadas: a bandana. Em cima do trio, num palco ou até mesmo praticando exercício físico, o cantor nunca aparece sem o acessório. No entanto, um vídeo mostra o artista sem o adereço.

Está viralizando nas redes sociais um registro durante uma entrevista do ex-Chiclete com Banana, em 1987, em que ele aparece sem clássico item.

A utilização da bandana gera muita curiosidade nos fãs do cantor. Alguns apontam que ele é careca, outros falam em calvície.

Nos comentários da publicação, os internautas reagiram ao vídeo. "Nessa época ele ainda não era careca, por isso está sem a bandana", disse uma pessoa.

"Bell, rei do axé da Bahia. Com ou sem bandana. Mas bandana acho lindo. É a marca dele E combina com ele", afirmou outro perfil. "Nessa epoca ele tinha cabelo e não precisava de bandana", disse mais um.

Assista ao vídeo: